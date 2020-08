Qantas annonce ses résultats

Article publié le 27 août 2020 par David Dagouret

Au 30 juin 2020, la compagnie australienne a enregistré un bénéfice de 124 millions de dollars pour les 12 derniers mois .

Qantas, compagnie nationale australienne, a anncé ses résultats des 12 derniers mois clos au 30 juin 2020. Ainsi après un premier semestre solide avec un bénéfice avant impôt de 771 millions de dollars puis une baisse de 4 milliards de dollars au second semestre en raison de la crise du Covid-19. Pour faire face, la compagnie aérienne a réduit radicalement les coûts pour minimiser l'impact financier durant cette crise.



Du mois d'avril à fin juin, le chiffre d'affarires du groupe a chuté de 82 % mais les coûts ont été réduits de 75 % permettant de limiter la baisse du bénéfice avant impôt au second trimestre à 1,2 milliard de dollars.



Au niveau statutaire, le groupe a déclaré une perte avant impôts de 2,7 milliards de dollars principalement en raison d'une dépréciation d'actifs de 1,4 milliard de dollars y compris pour la flotte d'Airbus A380 et 642 millions de dollars de licenciement.

