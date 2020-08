Qatar Airways augmente ses opérations vers le Pakistan

Article publié le 13 août 2020 par David Dagouret

La compagnie qatarie effectuera 49 vols hebdomadaires vers 4 destinations pakistaines.

Qatar Airways renforce ses opérations vers Islamabad, Karachi, Lahore et Peshawar opérant désormais 49 vols hebdomadaires vers 4 destinations au Pakistan depuis Doha en Boeing 787 et en Airbus A350.



Les fréquences de vols vers Islamabad sont augmentées de 11 à 14 vols hebdomadaires, vers Karachi de 10 à 14 vols par semaine, vers Lahore de 11 à 14 vols hebdomadaires et vers Peshawar de 5 à 7 vols par semaine. Au total, la compagnie augmente de 32% ses fréquences vers le Pakistan revenant ainsi aux niveaux d'exploitation d’avant le début de la crise du COVID-19.



M. Akbar Al Baker, PDG du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "nous sommes ravis d'augmenter nos opérations vers Islamabad, Karachi, Lahore et Peshawar, offrant à nos passagers voyageant à destination et en provenance du Pakistan une connectivité au plus grand réseau de/vers l’Europe et de/vers les États-Unis via le meilleur aéroport du Moyen-Orient. Nous restons déterminés à servir nos clients au Pakistan et avons travaillé dur tout au long de la pandémie afin de pouvoir opérer autant de vols que possible, conformément aux instructions du gouvernement pakistanais. De l'exploitation de services d'affrètement spéciaux à un grand nombre de vols commerciaux, nous sommes ravis d'offrir désormais un programme de services solide."





