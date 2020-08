Qatar Airways de retour à Helsinki

Article publié le 3 août 2020 par David Dagouret

La compagnie qatarie dessert 4 destinations dans les pays nordiques.

Qatar Airways a annoncé la reprise de ses opérations vers Helsinki avec trois vols hebdomadaires depuis le mercredi 29 juillet. Grâce à cette liaison, la compagnie nationale de l'État du Qatar assurera ainsi 22 vols hebdomadaires vers les pays nordiques, avec des vols quotidiens vers Oslo et Stockholm et cinq vols hebdomadaires vers Copenhague.

M. Akbar Al Baker, PDG du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "nous sommes ravis de reprendre nos vols vers Helsinki, c’est un indicateur significatif de la reprise des voyages pour le marché nordique. Avec un total de 22 vols hebdomadaires vers la région, nous sommes ravis d'être le premier transporteur du Golfe à proposer des vols vers les quatre capitales nordiques que sont Copenhague, Helsinki, Oslo et Stockholm. Si la baisse de la demande de transport aérien nous a obligés à suspendre temporairement les liaisons vers Helsinki, nous sommes fiers de n'avoir jamais cessé de proposer des vols vers Copenhague, Oslo et Stockholm. Bientôt, nous espérons pouvoir augmenter davantage nos services vers la région nordique afin de soutenir la reprise du tourisme et du commerce local."





Liens commerciaux

Sur le même sujet