Qatar Airways reprend ses vols vers Adélaïde

Depuis le 16 août dernier, la compagnie qatarie a repris ses vols vers Adélaïde en Australie.

Qatar Airways a annoncé la reprise de ses vols vers Adélaïde en Australie depuis le 16 août 2020. La capitale de l'Australie du Sud sera la cinquième destination de la compagnie dans le pays, ainsi Qatar Airways dessert actuellement cinq grandes villes en Australie.



Pendant la pandémie du Covid-19, Qatar Airways Cargo a exploité un grand nombre de vols charter (avions cargo et appareils initialement prévus pour le transport de passagers aménagés pour le transport de fret uniquement) afin de soutenir les exportateurs australiens et acheminer des fournitures médicales essentielles. 2 vols cargo par semaine en Boeing 777 ont été introduits vers Melbourne et Perth en avril 2020 en réponse à la demande de produits frais et pharmaceutiques.



Avec la reprise des vols de passagers vers Adélaïde, la compagnie opérera un total de 25 vols à destination et en provenance de l'Australie chaque semaine, dont 23 vols passagers avec du fret dans les soutes et 2 vols 100% cargo, offrant plus de 700 tonnes de capacité de fret hebdomadaire dans chaque sens.



Qatar Airways a été l’une des premières compagnies aériennes à rejoindre le Mécanisme international d’assistance au fret (IFAM) du gouvernement australien, fournissant une bouée de sauvetage et un réseau mondial aux agriculteurs et autres exportateurs à travers l’Australie. Grâce au projet IFAM, la compagnie a aidé à restaurer des chaînes d'approvisionnement mondiales vitales entre les exportateurs australiens et leurs clients à travers le Moyen-Orient, l'Europe et l'Asie.



Qatar Airways a débuté ses opérations vers Adélaïde en 2016, positionnant son premier Airbus A350 en Australie. La route Doha-Adélaïde sera opérée deux fois par semaine en Airbus A350-900 économe en carburant, offrant 36 sièges en Classe Affaires et 247 sièges en Classe Économique. La compagnie a récemment pris la décision de clouer au sol sa flotte d'Airbus A380 et d'exploiter à la place sa flotte d'Airbus A350 et de Boeing 787.



Avec la reprise des vols vers Adélaïde, Qatar Airways opérera 23 vols passagers par semaine vers l'Australie :

2 vols hebdomadaires vers Adélaïde

3 vols hebdomadaires vers Brisbane

4 vols hebdomadaires vers Perth

Vols quotidiens vers Melbourne

Vols quotidiens vers Sydney

M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "nous sommes ravis de reprendre les vols vers Adélaïde, soulignant notre engagement continu envers le marché australien pendant cette période difficile. Avec le plus grand réseau mondial de la région et le meilleur aéroport du Moyen-Orient offrant une connectivité fluide et rapide vers un grand nombre de destinations à travers le monde, nous avons été la compagnie aérienne de choix pour de nombreuses ambassades australiennes dans l’aide au rapatriement des Australiens chez eux. Les données du gouvernement australien (BITRE) ont montré qu'au plus fort de la crise, notre compagnie a aidé au retour de près de dix fois plus de passagers en Australie que nos plus grands concurrents. Nous sommes fiers d'avoir été l'une des rares compagnies aériennes à ne jamais interrompre nos opérations vers l'Australie – parfois en les augmentant – pour aider à rapatrier plus de 170 000 Australiens et voyageurs internationaux et transporter des centaines de tonnes de fret maintenant ainsi des chaînes d'approvisionnement vitales pour les exportateurs agricoles australiens. La reprise des vols vers Adélaïde et le récent lancement de nouveaux vols vers Brisbane démontrent notre engagement à long terme en Australie et notre garantie de soutenir les passagers et les exportateurs australiens grâce à une connectivité internationale aussi bien dans les bons que les mauvais moments."





