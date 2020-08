Ryanair rétablit 60% de son programme de vol

Article publié le 12 août 2020 par David Dagouret

Au cours du mois de juillet, la compagnie low-cost a transporté 4,4 millions de clients.

Ryanair, compagnie low-cost irlandaise, a annoncé le 6 août dernier qu'elle avait rétabli plus de 60 % de son programme de vol à partir du 1er août. Au cours du mois de juillet, Ryanair a transporté 4,4 millions de clients vers des destinations à travers l'Europe.



Ryanair continuera à augmenter ses fréquences de vol tout au long du mois d'août, avec plus de 1 600 lignes et plus de 11 000 vols hebdomadaires sur son réseau.



Eddie Wilson, le PDG de Ryanair, a déclaré : "depuis la reprise de notre programme à la fin du mois de juin, le nombre de passagers n'a cessé de croître et nous sommes donc ravis d'annoncer que notre programme de vols passera à plus de 60 % en août. Nous sommes heureux de constater que les membres de notre personnel ainsi que nos clients adoptent nos mesures sanitaires "Healthy Flying" et nous encourageons tous les passagers qui voyageront avec nous en août à continuer de respecter ces directives. Alors que la confiance des voyageurs se rétablit, nous nous réjouissons de retrouver nos clients, qui peuvent voyager aux tarifs les plus bas vers plus de 200 destinations en Europe. Nous sommes également fiers de contribuer au redémarrage de l'industrie touristique européenne."





Liens commerciaux

Sur le même sujet