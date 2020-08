TAP Air Portugal augmente ses vols depuis la France

Article publié le 8 août 2020 par David Dagouret

Depuis le 1er août, la compagnie nationale portugaise propose 28 vols entre le Portugal et la France.

En juillet dernier, la compagnie nationale portugaise proposait 21 vols hebdomadaires entre Lisbonne et Porto et la France. TAP Air Portugal a donc augmenté la fréquence de ses liaisons au cours des mois d’août et septembre. Ainsi, ce sont 28 vols qui sont opérés entre Paris-Orly et Lisbonne depuis le 1er août. Nice et Lyon sont desservies au départ de Lisbonne en vol quotidien, de même que Marseille et Toulouse, qui n’étaient plus en service jusqu’alors. À destination de Porto, TAP Air Portugal opère 5 vols par semaine depuis Paris-Orly en août.

À compter du 1er septembre 2020, la compagnie proposera 35 vols par semaine entre Paris-Orly et Lisbonne, et augmentera la fréquence de ses opérations vers Nice, Toulouse, Marseille et Lyon à 10 rotations hebdomadaires. Le vol Porto-Paris sera, quant à lui, opéré à raison de 2 liaisons quotidiennes.

