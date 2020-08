THC achète des hélicoptères Airbus H125

Article publié le 27 août 2020 par David Dagouret

L'opérateur saoudien d'hélicoptères commerciaux a annoncé l'achat de 10 hélicoptères H125.

The Helicopter Company (THC), seul opérateur d'hélicoptères commerciaux en Arabie Saoudite a annoncé avoir signé un accord avec Airbus Helicopters pour l'achat de 10 hélicoptères H125. Cet accord s'inscrit dans le cadre de THC à étendre sa flotte et à introduire de nouveaux services qui répondent à la demande du marché et soutiennent le développement du secteur aérien plus large en Arabie Saoudite.

