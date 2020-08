United Airlines reprend ses vols entre Munich et New York

Article publié le 11 août 2020 par David Dagouret

Depuis début août, la compagnie américaine propose trois vols par semaine entre ces deux vols.

United Airlines a annoncé la reprise de ses vols entre Munich et New York. La liaison entre la ville bavaroise et New-York sera effectué par un Boeing 787-9 Dreamliner à raison de trois vols par semaine, le lundi, mercredi et le vendredi. En juillet dernier, la compagnie américaine a également relancé sa liaison entre Washington Dulles et Munich.

Liens commerciaux

Sur le même sujet