Air Caraïbes présente son programme automne 2020

La compagnie antillaise annonce également la reprise des vols vers la République Dominicaine et Haïti.

Air Caraïbes a annoncé son programme pour la saison d'automne 2020 ainsi que la reprise de ses liaisons vers Punta Cana à compter du 17 octobre 2020 à raison de deux vols par semaine les lundis et samedis. A partir du lundi 26 octobre, Air Caraïbes reprendra ses vols d'Haïti depuis Punta Cana à Port-au-Prince.

La compagnie proposera 21 vols par semaine à destination de Pointe-à-Pitre, 19 vols par semaine vers Fort-de-France et jusqu’à 5 vols par semaine vers Cayenne.

Saint-Martin (Grand Case) est desservi par un vol quotidien via Pointe-à-Pitre et Saint-Barthélemy trois fois par semaine également via Pointe-à-Pitre.

En codeshare avec sa compagnie sœur French bee, Air Caraïbes propose également un vol quotidien au départ de Paris-Orly 4 vers La Réunion ainsi qu’un vol hebdomadaire vers la Polynésie française (Papeete).

A ce jour, les conditions sanitaires ne permettent pas d'envisager une reprise des vols vers La Havane et Santiago de Cuba (Cuba) avant mi-décembre.

Air Caraïbes présentera prochainement un nouveau point sur le programme de ses vols à compter du 15 décembre 2020.

Edmond Richard, Directeur Général délégué d’Air Caraïbes, a déclaré : "il nous semble important d’apporter un signal fort et positif à l’ensemble de nos clients, de nos partenaires, agences de voyage et tours opérateurs en relançant nos vols vers Punta Cana et en confortant notre programme vers les Antilles-Guyane et Haïti. Air Caraïbes est LA compagnie aérienne antillaise et spécialiste des Caraïbes et propose à ses passagers un réseau de destinations attirantes et accessibles dans le plus strict respect des mesures sanitaires en vigueur. Nous proposons des tarifs Groupe de reprotection aux Tours Opérateurs et agences qui seraient en recherche de solution pour des clients initialement réservés sur des destinations qui n'ont pas encore réouvert leurs frontières à la clientèle française et européenne. Ces tarifs Groupe s’appliquent à Punta Cana, les Antilles, la Polynésie française et La Réunion."





