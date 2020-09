Air France fait don de 9 000 coffrets repas aux Restos du Cœur

Article publié le 2 septembre 2020 par David Dagouret

La compagnie française a offert ces coffrets repas aux restos du cœur de Seine et Marne.

Air France a annoncé avoir fait don de 9 000 coffrets repas aux restaurant du cœur. Avec la baisse d’activité de ces derniers mois générée par la crise sanitaire Covid-19, un stock de près de 9 000 coffrets repas, initialement commandés pour les clients au départ de Roissy-Charles de Gaulle, n’a pas été utilisé.

Ces collations se présentent essentiellement sous forme de produits alimentaires de longue conservation tels que salade végétarienne taboulé, pâté de thon ou encore compote à boire.

Ainsi, dans un souci de solidarité et "d’anti gaspillage" alimentaire, Air France a choisi d’en faire don à l’association des Restos du Cœur qui a apprécié cette initiative. Deux opérations de remise des coffrets repas ont été organisées les 18 et 26 août dernier, en coordination avec les personnels d’Air France et les équipes des Restos du Cœur.

