Airbus Canada transfère les services de gestion de matériel A220 à Satair

Article publié le 7 septembre 2020 par David Dagouret

Satair, filiale d'Airbus, est en charge des services et du soutien aux opérateurs de l’A220 depuis juillet.

La Société en commandite Airbus Canada a fait le transfert officiel des services de gestion globale de matériel de l’A220 chez Satair, dans le cadre du programme d’intégration à Airbus. Satair, filiale d'Airbus, est en charge des services et du soutien aux opérateurs de l’A220 depuis juillet. La société travaillera en étroite collaboration avec l’équipe du programme de l’A220 d’Airbus Canada.

La transition de la gestion des services matériels de l’A220 vers Satair a officiellement débuté le 1er juillet 2020. Satair s’occupe maintenant d’une vaste gamme d’activités dont la planification et l’inventaire, les achats, l’inspection de la qualité, la certification, l’entreposage et la distribution, la manutention AOG 24/7, l’approvisionnement initial ainsi que la location d’outils.

Satair développera aussi les secteurs de location de pièces, de réparation et de remplacement pour l’A220. La gestion des commandes clients du programme de l’A220 est gérée uniquement par la chaîne Satair | Pièces et service du fabricant à travers son groupe mondial de sociétés Satair.

Le siège social du programme de l’A220 est situé à Mirabel, Québec, Canada, à proximité de Montréal (ancienne usine du Cseries de Bombardier).

Rob Dewar, Vice-président principal, Soutien et Satisfaction de la clientèle et Politique de produits de l’A220 a déclaré : "tous les clients de l’A220 bénéficieront du même niveau de service et du même réseau global offert par Satair sur toutes les plateformes d’Airbus. Il s’agit d’un élément important qui contribuera à l’amélioration de la satisfaction globale de notre clientèle mondiale de l’A220 en pleine croissance."

Bart Reijnen, PDG de Satair a déclaré : "l’empreinte des centres de service et des entrepôts de Satair contribuera à élargir l’éventail de pièces de rechange pour tous les opérateurs de l’A220. Les clients peuvent s’attendre à tirer profit de la présence globale de Satair. Nous sommes très fiers d’offrir le soutien pour les appareils A220 et que cette flotte bénéficie de la force de notre société."





Liens commerciaux

Sur le même sujet