Airbus et HTM Helicopters signent un contrat pour deux Airbus H145

HTM Helicopters deviendra le premier opérateur du nouveau Airbus H145.

Airbus Helicopters et HTM-Helicopters ont signé un contrat pour l'achat de deux hélicoptères H145 supplémentaires. HTM sera le premier opérateur à utiliser le nouveau H145 à cinq pales dans le segment de l'éolien offshore.

La livraison du premier hélicoptère, un H145 à quatre pales, est prévue pour le quatrième trimestre de cette année, tandis que le deuxième avion, un H145 à cinq pales, sera livré au milieu de l'année prochaine.

Les deux nouveaux appareils seront exploités depuis les bases de HTM de Norden-Norddeich, Emden, Borkum et Helgoland. Pour leurs missions, qui incluent le transport de passagers vers et depuis les parcs éoliens et les techniciens de levage vers les éoliennes, les deux hélicoptères seront équipés d'un puissant palan, d'un équipement de flottaison et d'un crochet de chargement.

Propulsé par deux moteurs Safran Arriel 2E, le H145 est équipé de la commande numérique du moteur (FADEC) et de la suite avionique numérique Helionix.

HTM Helicopters est l'une des plus grandes sociétés d'hélicoptères d'Allemagne et emploie environ 150 personnes . Depuis avril 2020, il est détenu à 100 % par HERISTO Aktiengesellschaft

