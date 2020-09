Airbus Helicopters choisit le logicielle GNAT Pro Ada

Article publié le 17 septembre 2020 par David Dagouret

La suite logicielle GNAT Pro Ada d'AdaCore sélectionnée pour le développement d'un système aérien sans pilote.

AdaCore, fournisseur d'outils de développement et de vérification de logiciels, a annoncé qu'Airbus Helicopters (France) a choisi la suite d'outils GNAT Pro et le langage de programmation Ada pour le développement de nouveaux composants logiciels dans le cadre du projet de prototype VSR700.



Le VSR700 est le système aérien tactique sans pilote (UAS) d'Airbus Helicopters, conçu pour répondre aux exigences des marines et des armées du monde entier.



Airbus Helicopters a sélectionné GNAT Pro Ada d'AdaCore pour PowerPC VxWorks 6.x/Cert sur la base de plusieurs critères, notamment sa facilité d'intégration dans l'infrastructure de développement existante, sa capacité à développer des algorithmes de surveillance et sa capacité à aider à certifier le logiciel jusqu'au niveau B de l'assurance conception DO-178C.



Matthieu Vatinet, responsable des produits logiciels embarqués chez Airbus Helicopters a déclaré : "nous avons choisi AdaCore et le langage Ada parce que nous pensons que cette technologie et les outils associés seront à même d’accroître la maintenabilité et la qualité de nos logiciels et faciliteront l'apport de preuves pour certains objectifs de certification des logiciels. La qualité du support d'AdaCore a constitué un réel avantage, tout comme la facilité de développer un code mature."



Jamie Ayre, Directeur Commercial chez AdaCore a déclaré : "sachant que l'équipe d'Airbus Helicopters avait besoin de développer un code hautement fiable et sûr pour leur projet de prototype VSR700, nous avons été extrêmement heureux qu'ils choisissent Ada et AdaCore. La suite d'outils GNAT Pro Ada offre des capacités de vérification exceptionnelles qui aideront Airbus à détecter les problèmes au début de leur processus de développement, au moment où ils sont les plus faciles et les moins coûteux à corriger. De plus, nos services de support seront à même de répondre à toutes les questions ou problèmes susceptibles de survenir."

