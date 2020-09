Airbus veut lancer des avions à l'hydrogène dès 2035

Article publié le 21 septembre 2020 par David Dagouret

Le constructeur européen a dévoilé trois concepts d'avion avec zéro émission de carbone.

Airbus a dévoilé trois concepts dont le premier avion commercial avec zéro émission de carbone, dont la mise en service serait prévue en 2035. Ces concepts présente une approche différente du vol zéro émission, explorant diverses pistes technologiques et configurations aérodynamiques afin de soutenir l’ambition d’Airbus qui entend se positionner comme chef de file dans la décarbonisation de l’industrie aéronautique.



Tous ces concepts utilisent l’hydrogène comme source d’énergie principale — une option qui, selon Airbus, s’avère exceptionnellement prometteuse comme carburant aéronautique propre et qui pourrait permettre à l’industrie aérospatiale et à de nombreux autres secteurs d’atteindre leurs objectifs de neutralité climatique.

Les trois concepts tous désignés sous le nom de code "ZEROe" seront les suivants : Un concept de turboréacteur de 120 à 200 passagers, capable d’effectuer des vols intercontinentaux de plus de 3500 km et alimenté par une turbine à gaz modifiée fonctionnant à l’hydrogène, au lieu du kérosène, par combustion. L’hydrogène liquide sera stocké et distribué grâce à des réservoirs situés derrière la cloison étanche arrière.

Un concept de turbopropulseur capable d’embarquer jusqu’à 100 passagers, utilisant un moteur turbopropulseur au lieu d’un turboréacteur, également alimenté par la combustion d’hydrogène dans des turbines à gaz modifiées, et capable de parcourir plus de 1800 km. Une option idéale pour les vols court-courriers.

Un concept d’aéronef à fuselage intégré jusqu’à 200 passagers, dont la voilure se fond dans le fuselage principal de l’appareil et qui présente un rayon d’action comparable à celui du concept de turboréacteur. Le fuselage exceptionnellement large offre de multiples possibilités pour le stockage et la distribution d’hydrogène, ainsi que pour l’aménagement de la cabine.



Guillaume Faury, CEO d’Airbus a déclaré : "il s’agit d’un moment historique pour l’ensemble du secteur de l’aviation commerciale, et nous entendons jouer un rôle de premier plan dans la transition la plus importante que notre industrie ait jamais connue. Notre vision d’un avenir “zéro-émission” pour l’aviation est audacieuse, et les concepts que nous dévoilons aujourd'hui livrent au monde un aperçu de notre ambition en la matière. Je suis convaincu que l'hydrogène, utilisé aussi bien dans les carburants synthétiques que comme source d'énergie primaire, peut permettre de réduire significativement l'impact climatique de l'aviation.



Ces concepts nous permettront d’explorer la conception et l’aménagement du premier avion commercial zéro émission climatiquement neutre, que nous souhaitons mettre en service d’ici à 2035.



La transition vers l’hydrogène comme source d’énergie primaire, solution retenue pour ces concepts, exigera une action décisive de tout l’écosystème aéronautique. Ensemble, avec le soutien des gouvernements et des partenaires industriels, nous pouvons relever ce défi et promouvoir les énergies renouvelables et l’hydrogène afin d’assurer au secteur

aéronautique un avenir durable."

