Alauda et Acronis signent un partenariat stratégique pour les formules 1 du ciel

Article publié le 20 septembre 2020 par David Dagouret

Les premières courses au monde de voitures électriques volantes devraient être organisées dès 2021.

Ces courses, imaginées par Alauda, le constructeur d'engins volants électriques, bénéficieront du soutien technique et commercial d'Acronis, leader de la cyber protection. La marque Acronis figurera sur le module de course Airspeeder MK4.

Airspeeder est le nom de la course imaginée par la marque de voitures volantes électriques, Alauda. Des pilotes d'élite du monde de l'aviation, des sports automobiles et même des eSports y participeront et survoleront quelques-uns des plus beaux spots du monde.

Les multicopters de course électriques créés par Alauda voleront à 130 km/h maximum. Les participants aux grands prix Airspeeder devront acheter le véhicule et les équipements originaux auprès d'Alauda, le constructeur exclusif de la série Airspeeder, mais ils seront autorisés à définir leur stratégie de course et à recruter des pilotes parmi les jeunes diplômés d'écoles de pilotage d'élite. Partant d'une base technologique commune, les équipes auront davantage de contrôle sur la stratégie de course. Cette approche est comparable à celle employée avec succès pour les courses de Formule E.

Les équipes participant aux courses Airspeeder seront départagées en fonction du talent du pilote et de la capacité des équipes à maximiser les performances de cette plateforme technique révolutionnaire. La collecte et l'interprétation des données joueront ici un rôle central. C'est là qu'interviennent les solutions Acronis reconnues pour leur gestion fiable et transparente des données. Les équipes seront tenues informées d'indicateurs clés, de performance optimale de la batterie ou encore des données biométriques des pilotes, de façon à mieux définir la stratégie et gagner en avantage compétitif.

La première édition des grands prix Airspeeder étant prévue en 2021, les solutions de cyber protection Acronis assureront la sécurité des données des technologies révolutionnaires LiDAR et Machine Vision utilisées pour créer des champs de force virtuels entre chaque engin volant ou Speeder, afin de garantir la sécurité en vol même serré. Une partie de la technologie sera fournie par Teknov8, un spécialiste mondial des solutions de cybersécurité, partenaire officiel CyberFit d'Acronis dans le cadre du partenariat avec Airspeeder.

Matt Pearson, fondateur d'Alauda et Airspeeder a déclaré : "chez Airspeeder, nous innovons pour créer un sport automobile aérien. Ce partenariat avec Acronis, qui a déjà remporté de nombreux succès technologiques en Formule 1 et Formule E, vient comme un encouragement à concrétiser notre vision et accélérer la prochaine grande révolution de la mobilité en passant par la compétition sportive."

Jan-Jaap Jager, membre du comité consultatif et vice-président senior d'Acronis a déclaré : "le positionnement d'Acronis de leader de l'innovation en matière de gestion des données correspondant parfaitement à la vision d'Alauda et d'Airspeeder, à savoir miser sur des compétitions sportives serrées pour accélérer la future révolution de la mobilité. Notre approche intégrée de la cyber protection, à la fois simple, efficace, fiable et sûre pour l'ensemble des données, des applis et des systèmes, sera très utile à Airspeeder pour accroître ses performances en vol et en back office. Nous sommes déterminés à faire en sorte que cette nouvelle proposition technique et sportive tienne ses promesses."





