Ampaire fait voler son deuxième avion hybride électrique

Le 10 septembre dernier, le constructeur d'avions hybrides a fait voler son deuxième avion électrique.

Ampaire est une société d'avions électriques et hybrides, basée à Los Angeles. Ampaire a annoncé le vol de son deuxième avion électrique, le 10 septembre dernier. L'avion est une version d'un Cessna 337 Skymaster "Electric EEL" et immatriculé N72342. Ce second appareil est appelé "Hawai'i Bird" car il a été piloté par les pilotes d'Ampaire et de Mokulele Airllines sur les routes aériennes à Hawaii plus tard dans l'année.

L'avion "Hawai'i Bird" est propulsé par un moteur à combustion classique (Continental IO-550 de 310 chevaux / 231 kW) dans la queue, et un moteur électrique de 200 kW dans le nez. Dans cette deuxième version, le bloc-batterie de l'avion a été déplacé à l'intérieur de la cabine en dessous du fuselage et enfermé dans une coque en composite. Cette nouvelle configuration libère de l'espace dans la cabine pour les ingénieurs d'essais en vol, l'équipement de test et les observateurs.

L'avion Electric EEL peut, d'après Ampaire, réduire l'exploitation et les émissions de 40 à 50% par rapport aux avions conventionnels. L'avion est conçu pour naviguer à 120 nœuds pendant 1 heure et 15 minutes, plus une réserve de 30 minutes.

Le premier vol de l'Electric EEL a durée près de 35 minutes où le pilote d'essai est monté jusqu'à une altitude de 3 000 pieds et a effectué une série de contrôles sur le maniement et la puissance de l'appareil. L'avion effectuera encore des tests avant d'être expédié à Hawaï en octobre.

