ATR : premier vol d'un ATR cargo neuf

Ce premier ATR cargo neuf sera livré en novembre 2020 auprès de FedEx.

ATR a annoncé avoir réalisé avec succès le vol inaugural de son nouvel avion-cargo régional, conçu dès l’origine pour le transport cargo. L’appareil a décollé à 14h de son site de Saint-Martin et le vol a duré deux heures. Au cours du vol, l’équipage a effectué un certain nombre d’essais pour mesurer le domaine et les performances de vol du nouvel appareil. La première livraison de l’avion aura lieu en novembre 2020 auprès de FedEx Express. En novembre 2017, FedEx Express avait signé une commande ferme de 30 appareils, plus 20 options.

Ce nouvel avion-cargo, sorti tout droit de la chaîne d’assemblage, présente une grande porte cargo incluse dans la conception d'origine et à la même large section transversale que tous les appareils ATR, cet avion-cargo pourra accueillir des marchandises en vrac ainsi que des palettes et des conteneurs conformes aux normes de l'industrie. L'appareil fournira également aux opérateurs la toute dernière suite avionique évolutive.

