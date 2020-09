Boeing nomme un nouveau Directeur de la communication

Article publié le 13 septembre 2020 par David Dagouret

Ed Dandridge est nommé Senior Vice-Président et Directeur de la communication de Boeing.

Boeing a annonce la nomination d’Ed Dandridge au poste de Senior Vice-President et Directeur de la communication à compter du 28 septembre prochain. Ed Dandridge succède à Greg Smith, qui conjuguait depuis juillet les fonctions de Directeur de la communication par intérim, de vice-président exécutif en charge des opérations d’entreprise et de directeur financier (CFO) du Groupe.

Ed Dandridge sera rattaché David Calhoun, Président-directeur général de Boeing, et siègera au Conseil exécutif du Groupe. À ce titre, il aura pour mission de superviser l’ensemble des activités liées à la communication de Boeing, à savoir la communication des entités commerciales, la communication institutionnelle, les relations avec les médias, les affaires publiques, la communication de l’équipe dirigeante, l’engagement des employés et l’image du Groupe, ainsi que le marketing de contenus et auprès des partenaires.

David Calhoun, Président-directeur général de Boeing a déclaré : "Ed Dandridge est un dirigeant, un stratège et un leader mondial exceptionnel dans le domaine de la communication. À son actif, il a formé et dirigé des équipes très performantes qui ont permis aux entreprises d’intensifier leur engagement auprès de leurs clients et d’obtenir des résultats probants. Je suis convaincu qu’Ed continuera à capitaliser sur notre engagement sans faille en matière de transparence envers nos associés et nos partenaires à un moment où notre Groupe et notre secteur industriel au sens large traversent une période difficile."

Ed Dandridge rejoint Boeing après avoir travaillé chez AIG General Insurance, où il occupait le poste de directeur du marketing et de la communication depuis avril 2018. Au sein de la compagnie d’assurances, Ed faisait partie de l’équipe de direction exécutive de l’entité Assurances multirisques (property & casualty), qui commercialise et fournit des produits et services à des entreprises, des particuliers et des réseaux de distribution dans plus de 80 pays.

