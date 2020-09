Cebu Pacific Air ajoute la formation sur l’ATR 72-600 dans le cadre d’un accord exclusif de 15 ans avec la coentreprise de CAE et Cebu

Article publié le 13 septembre 2020 par David Dagouret

CAE a déployé le premier simulateur de vol ATR 72-600 dans son réseau en Asie.

CAE a annoncé que Cebu Pacific Air (Cebu) a ajouté la formation des pilotes sur l’ATR 72-600 à un accord de formation exclusif de 15 ans avec sa coentreprise, la Philippine Academy for Aviation Training (PAAT). Selon les termes de l’accord, les instructeurs de CAE assureront la formation initiale et périodique des pilotes de Cebu sur un tout nouveau simulateur de vol ATR 72-600 construit par CAE. Cet équipement, qui est déployé au centre de formation Clark de CAE aux Philippines, est le premier simulateur de vol ATR 72-600 à intégrer le réseau de CAE en Asie.

Le simulateur de vol ATR 72-600 est livré avec la norme la plus récente du fabricant d’équipement d’origine (OEM) et comprend l’enveloppe de vol étendue, qui permet aux stagiaires de bénéficier d’une formation sur la prévention en rétablissement d’un aéronef à la suite d’une perte de contrôle.

Dans le cadre du partenariat avec Cebu, CAE forme les pilotes de la compagnie aérienne sur les plateformes Airbus A320 et A330 aux centres CAE Kuala Lumpur et CAE Hong Kong.

Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile à CAE : "le partenariat entre Cebu Pacific Air et CAE remonte à près de 10 ans, et CAE est ravie de pouvoir continuer à soutenir la compagnie aérienne alors qu’elle commence à reprendre ses activités conformément à de nouvelles directives. À ce jour, CAE a formé plus de 1 000 pilotes pour Cebu Pacific Air et nous nous réjouissons à l’idée de former encore plus de pilotes à l’aide des équipements de formation les plus innovants, avec les meilleurs instructeurs et en appliquant des mesures opérationnelles sécuritaires à l’égard de la COVID-19. Nous nous sommes pleinement engagés dans la formation à la sécurité, et nous remercions Cebu de la confiance qu’il nous accorde."

Mike Szucs, conseiller exécutif en chef de Cebu Pacific Air a déclaré : "nous sommes très heureux de pouvoir former nos pilotes plus près de chez nous. Le nouvel accord de formation et le déploiement du tout nouveau simulateur de vol ATR 72-600 dans la région joueront un rôle important dans le développement des pilotes de Cebu. Ces actions témoignent de notre engagement à offrir le plus haut niveau de sécurité et la meilleure expérience possible aux passagers."





Liens commerciaux

Sur le même sujet