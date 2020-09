Corsair relance sa liaison vers Mayotte

Article publié le 23 septembre 2020 par David Dagouret

Dès le 11 décembre 2020, la compagnie française relancera sa liaison entre Paris et Dzaoudzi après deux ans d'absence.

Corsair a annoncé le retour de sa liaison entre Paris-Orly et Dzaoudzi à Mayotte après deux ans d'absence. Dès le 11 décembre prochain, la compagnie française relancera cette liaison à raison de deux vols vols par semaine au départ de Paris-Orly via l'île de la Réunion.



Présente depuis 2007 sur Dzaoudzi, Corsair avait dû annoncer en 2018 l’arrêt de la desserte, contrainte par l’utilisation du B747 qui ne pouvait pas atterrir à Mayotte en raison d’une piste trop courte. Le renouvellement anticipé de la flotte et le passage en tout Airbus permet aujourd’hui à Corsair de s’installer durablement sur Mayotte avec des vols toute l’année, sans aucune contrainte

technique liée aux infrastructures aéroportuaires.



Corsair proposera donc 2 vols hebdomadaires à destination de Mayotte les lundis et vendredis au départ de Paris-Orly et les mardis et samedis au départ de Mayotte, en Airbus A330, via l’île de la Réunion.



Sur le réseau long-courrier, départ de Paris à 21h20 pour un atterrissage prévu le lendemain à 14h45. Le vol retour partira de Dzaoudzi à 16h30 pour une arrivée à 7h35 à Paris Orly.



Sur le réseau régional, les vols seront opérés au départ de la Réunion à 13h35 pour une arrivée à 14h45 à Mayotte. Le décollage de Mayotte se fera à 16h30 pour un atterrissage prévu à 19h45 sur l’aéroport de Roland Garros.



Pascal de Izaguirre, Président-Directeur Général à Corsair, a déclaré : "nous sommes très heureux d’annoncer notre retour sur Mayotte qui s’inscrit dans notre politique de desserte des DOM, où notre présence et notre implication sont très fortes en tant qu’acteur historique sur ces destinations. L’ouverture de la ligne marque notre volonté de dynamiser les échanges économiques et touristiques de l’île. Dans un premier temps, nous allons opérer des vols via la Réunion, mais grâce à la croissance de notre future flotte, nous pourrions envisager à terme d’opérer des vols directs Orly-Dzaoudzi."





