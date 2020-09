Corsair signe un contrat avec Airbus pour équiper sa flotte du FOMAX

Article publié le 16 septembre 2020 par David Dagouret

Ainsi le compagnie aérienne pourra utiliser le système de maintenance prédictive Skywise.

Corsair a annoncé avoir signé un contrat avec Airbus pour équiper toute sa flotte de l'outil de collecte de données de nouvelle génération FOMAX permettant ainsi à la compagnie aérienne d'utiliser le système de maintenance prédictive Skywise.

Le FOMAX, Flight Operations and Maintenance Exchanger, est un système qui permet d'échanger de très gros volumes de données entre l'avion et le sol durant les phases de vols. Le traitement conjoint des données par la compagnie aérienne et l'avionneur contribuera à améliorer considérablement la fiabilité de la flotte.

Par ailleurs, l'outil FOMAX facilite les échanges entre les deux pilotes en connectant leurs dispositifs EFB (Electronic Flight Bag), afin de coordonner les contrôles croisés indispensables à la sécurité des vols notamment.

La maintenance prédictive a été développée par Airbus à l'aide de Skywise, une plate-forme de données ouverte conçue pour la consolidation et le traitement automatiques, intelligents et pertinents des données provenant des compagnies aériennes, des organismes de maintenance, d'Airbus et des fournisseurs. Les données collectées à bord des avions via FOMAX peuvent être combinées avec celles provenant des systèmes au sol des différents contributeurs.

Les algorithmes de maintenance prédictive de Skywise permettent de surveiller un système spécifique de l'avion - une pompe hydraulique, par exemple - et de détecter tout problème dans son fonctionnement normal. Ce système de maintenance prédictive permettra de démonter les équipements afin d'anticiper les réparations éventuelles avant qu'une panne ne survienne.

Pascal de Izaguirre, Président directeur général, a déclaré : "nous sommes très fiers d'être la première compagnie aérienne française à équiper toute notre flotte de FOMAX et utiliser le système Skywise. Innovation très prometteuse, la maintenance prédictive va nous permettre d’améliorer significativement la gestion de la maintenance ainsi que les performances de nos vols."





