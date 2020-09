Deux nouvelles nominations chez Corsair

Article publié le 5 septembre 2020 par David Dagouret

La compagnie française nomme une nouvelle Directrice des ressources humaines et un nouveau Directeur Technique et Flotte.

Corsair a annoncé une nouvelle Directrice des ressources humaines et un nouveau Directeur Technique et Flotte. Ainsi, Frédérique Béziat est nommée Directrice des Ressources Humaines. Elle a rejoint Corsair le 1er juin et pris ses fonctions le 17 août. En tant que membre du comité exécutif, elle reporte directement à Pascal de Izaguirre, Président Directeur général de la compagnie.

Juriste de formation et titulaire d’un DESS en droit social, Frédérique Béziat intègre HEC Paris pour suivre le cursus CESA, en Ressources Humaines et Organisation, puis rejoint, en 2013, l’IESE Madrid, pour y suivre un Executive Leadership Program.

Elle débute sa carrière en tant que juriste droit social puis prend le poste de Responsable des relations sociales en 2005 au sein d’ICADE. En collaboration avec les DRH du Groupe, elle va notamment participer et conduire les négociations collectives et piloter les réunions des CE dans un contexte de réorganisation.

En 2007, Frédérique Béziat rejoint le groupe SEITA au poste de juriste senior en droit social où elle va notamment élaborer et suivre le plan de sauvegarde de l’emploi. Trois ans après son arrivée chez LOGISTA France (filiale de SEITA), elle est nommée DRH adjointe. Elle sera notamment responsable de l’accompagnement des changements d’organisations, des relations sociales, de la formation, du recrutement et de la mobilité interne de la branche Tabac.

Depuis mars 2014, Frédérique est DRH pour la FNAC Relais, dont elle préside le CSE Central. Elle assure notamment le développement des Ressources Humaines au sein de l’entreprise et assure l’accompagnement des changements d’organisation dans les projets de l’entreprise. Membre du Conseil d’administration de la CRPN, Frédérique Béziat siège également à la FNAM.

Enea Fracassi est nommé quant à lui Directeur Technique et Flotte. Il a pris ses fonctions le 1 er septembre dernier. Membre du comité exécutif, il reporte directement à Eric Trautmann, Directeur général adjoint Opérations.

Ingénieur en aérospatiale diplômé de l’école Polytechnique de Milan et titulaire d'un Executive MBA au sein de l’INSEAD, Enea débute sa carrière chez Rolls-Royce en Angleterre en qualité d’ingénieur conception et performance avion.

Il intègre Corsair en 2005 au Bureau d’Etudes Opérations et pilote le projet "Fuel efficiency" visant à la réduction de la consommation carburant et des émissions carbone.

Enea Fracassi se voit confier, en 2010, la responsabilité du service Moteurs de la Direction Technique, puis de l’Engineering en 2013. Nommé Directeur Flotte, en 2019, il prend la responsabilité du projet de renouvellement et de modernisation de la flotte avec le passage en tout Airbus.

Depuis le 27 février 2020, Enea Fracassi occupe également le poste de Directeur Technique adjoint.

