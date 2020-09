DHL Express investit dans un nouveau hub à l'aéroport de Paris CDG

Article publié le 20 septembre 2020 par David Dagouret

La mise en service de ce nouveau hub est prévue pour octobre 2021.

DHL Express a annoncé que l'entreprise venait d'investir dans un nouveau hub à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. DHL a déjà investi près de 65 millions d'euros dans la modernisation de son réseau hexagonal ces 5 dernières années. L'entreprise va donc investir près de 170 millions d'euros dans son nouveau hub de l'aéroport parisien et il s'agit d'un montant record effectué par DHL depuis son arrivée en France en 1976.

La chaîne de tri représente à elle seule, un investissement de 45 millions d'euros. Dès sa mise en service en octobre 2021, le nouveau site aura une capacité de traitement de 38 000 colis par heure, soit 15 fois plus que l'installation actuelle. Il accueillera entre 500 et 600 salariés qui évolueront au sein de 34 000 m2 de surface d'exploitation.

La construction de ce nouveau hub de DHL a débutée en mars 2020 et sera implantée sur un terrain de 91 000 m².

Avec 37% de part de marché en France, DHL Express France prévoit une poursuite de la croissance de ses flux dans le pays de l'ordre +8% par an, dans les 5 années à venir (2021-2025). En 2020, ses 3 000 collaborateurs répartis sur les 55 sites de l'Hexagone traiteront ainsi plus de 41 millions de colis. En 2019, le nombre de colis transportés par DHL Express France a augmenté de +8% par rapport à 2018. En 2020, ce chiffre devrait progresser de l'ordre de + 5%, malgré la crise sanitaire.

Philippe Prétat, PDG de DHL Express France, a déclaré : "en tant que leader du transport express international, nous devons être à la hauteur des enjeux que représentent la hausse des échanges internationaux et l'explosion du e-commerce. Ce nouvel investissement de DHL Express va permettre d'accélérer le mouvement en France, qui a une place stratégique dans cette évolution. Le HUB de DHL Express de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle va tenir une place déterminante dans notre réseau international. Il fait partie de nos 23 hubs dans le monde dont 12 en Europe. La France est au carrefour des échanges, c'est pourquoi nous nous attachons à doter le pays de solides infrastructures pour renforcer l'efficacité du réseau, offrir une qualité de service exemplaire à nos clients et les meilleures conditions de travail à nos collaborateurs. Nos clients comptent sur nous pour assurer le transport express de leurs colis et nos équipes se mobilisent chaque jour pour répondre à leurs attentes, que ce soit en matière de délais, de fiabilité ou de respect de l'environnement. Pour relever le défi, nos 3 000 collaborateurs peuvent compter sur nos infrastructures dernière génération : pour nos clients franciliens, le nouveau site de Paris-Charles de Gaulle représente notamment un gain de temps de 45 min sur les livraisons et les enlèvements !".

