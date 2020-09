Icelandair devient partenaire du réseau Worldwide d’easyJet

Article publié le 13 septembre 2020 par David Dagouret

Worldwide by easyJet compte désormais 17 partenaires.

easyJet a annoncé l’arrivée d'Icelandair à la liste des compagnies partenaires de son réseau unique de correspondances, Worldwide by easyJet. Le partenariat avec Icelandair devrait être opérationnel dans les prochaines semaines, notamment dans ses principaux aéroports européens tels que Paris Charles de Gaulle et Amsterdam Schiphol. Ce service devrait également être mis en place dans d'autres aéroports dans les prochains mois.

Les clients d'easyJet pourront ainsi effectuer des correspondances facilement entre les vols européens du réseau easyJet et les vols du vaste réseau d’Icelandair telles que des destinations en Europe et en Amérique du Nord.

Ce dernier ajout au réseau Worldwide by easyJet fait suite à la confirmation, la semaine dernière, du début des correspondances du partenaire actuel Emirates avec Worldwide by easyJet à l'aéroport de Milan Malpensa, après son lancement initial à Londres Gatwick.

Worldwide by easyJet connaît une croissance constante, et compte plus de 5 000 connexions uniques qui ont été réservées en combinaison avec les compagnies aériennes partenaires.

L'année dernière, Worldwide by easyJet a connecté plus de 206 000 passagers avec en moyenne 700 correspondances par jour.

Johan Lundgren, Directeur Général d'easyJet, a déclaré: "nous sommes très heureux d'accueillir Icelandair en tant que compagnie aérienne partenaire du réseau Worldwide by easyJet. Des dizaines de millions de passagers en correspondance voyagent chaque année sur des trajets qui commencent ou se terminent en Europe. Nous sommes convaincus que cette nouvelle compagnie sera très populaire auprès de nos clients qui recherchent un moyen de voyager sans interruption entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Nous avons été ravis de constater l'envie des compagnies aériennes partenaires d'étendre leur réseau à l'échelle mondiale à travers notre réseau grâce à notre offre de tarifs avantageux, notre service à bord et à notre position de leader dans les principaux aéroports européens. Nous continuons de développer ce service de correspondance unique au sein des aéroports principaux. Bien entendu, la sécurité et le bien-être de nos clients restent notre priorité absolue et nous avons mis en œuvre un certain nombre de mesures renforçant la sécurité à chaque étape du voyage, de la désinfection de l'avion à l'obligation pour les clients et l'équipage de porter des masques."

Bogi Nils Bogason, Président et Directeur Général d’Icelandair a déclaré : "nous sommes très heureux d'ajouter easyJet à notre portefeuille de compagnies aériennes partenaires et d'offrir aux voyageurs un accès facile à notre vaste réseau en Europe et en Amérique du Nord grâce au service Worldwide. Avec l'Islande comme hub, nous bénéficions de la situation géographique unique du pays à mi-chemin entre l'Europe et l'Amérique du Nord et avons construit un réseau solide et flexible de lignes internationales, offrant des vols vers 24 destinations en Europe et 19 en Amérique du Nord en 2019. En plus d'offrir des options attrayantes pour les vols transatlantiques, Icelandair est une compagnie aérienne majeure à destination et en provenance de l'Islande. Que ce soit pour passer des vacances en Islande ou pour faire une escale de quelques jours sur la route de l'Atlantique, l'Islande est le pays idéal à visiter et est connu pour être un pays sûr, propre, sain, spacieux, peu peuplé et doté d'une nature magnifique et sauvage."

Worldwide by easyJet compte désormais 17 partenaires : Air Transat, Aurigny, Blue air, Corsair, La Compagnie, Emirates, China Airlines, Cathay Pacific, Etihad, Loganair, Norwegian, Neos, Scoot, Singapore Airlines, Virgin Atlantic, WestJet et désormais Icelandair.

