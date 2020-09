la Fédération Française de Vol en Planeur équipe un Ecureuil d'un Powerflarm

Article publié le 5 septembre 2020 par David Dagouret

A l’occasion du Tour de France 2020, la Fédération Française de Vol en Planeur a équipé un dispositif anti-collision à l'un des Hélicoptères de France TV.

A l’occasion du Tour de France 2020, la Fédération Française de Vol en Planeur a équipé d’un Powerflarm l’Ecureuil F-GKMB d’Hélicoptères de France. Ce dispositif anti-collision compatible ADS-B permet aux aéronefs équipés de détecter des trajectoires convergentes et d’alerter les pilotes concernés. Il intègre également une base d’obstacles référencés (câbles en montagne, lignes à haute tension, antennes) qu’il signale aux pilotes.

Avec l’équipement de cet Ecureuil, la Fédération Française de Vol en Planeur participe activement à la sécurité aéronautique sur le Tour de France… et va ravir les aficionados de la petite reine qui pourront observer le déroulé de l’étape en suivant la trace de l’hélico “TDF” en temps réel sur https://www.ffvp.fr/tour-de-france.

Cela fait plus de 15 ans que les planeurs ont adopté le système FLARM qui a fait ses preuves dans la prévention des collisions et les opérations de recherche. Basé sur une technologie développée par l’ONERA, le FLARM utilise un récepteur GPS et anticipe la future trajectoire de l’aéronef, en tenant compte des paramètres de vitesse, d'accélération et de rayon de virage. Ces informations sont diffusées par radio 2 fois par seconde. Les aéronefs en proximité traitent le signal et alertent les pilotes dès qu’il existe un risque de collision.

La FFVP a également contribué à l’implantation sur le territoire d’antennes de réception connectées à l’internet qui recensent et enregistrent les traces des planeurs. Ce maillage optimise grandement l’efficacité les opérations de recherche et de sauvetage.

Liens commerciaux