L'aéroclub de Camargue commande un Sonaca 200

La commande porte sur le Sonaca 200 Trainer New Generation (NG).

Dans le cadre du renouvellement de sa flotte, l'Aéroclub de Camargue a sélectionné le Sonaca 200. La commande porte sur le Sonaca 200 Trainer New Generation (NG) dont la livraison est programmée en juillet 2021.

L’aéroclub de Camargue a son siège à l’aérodrome de Candillargues. Sa piste, orientée sud-est/nord-ouest (14-32, voir la Carte VAC), s’oriente vers la Grande Motte côté sud, et le Pic St loup côté nord. Association sans but lucratif, l’Aéroclub de Camargue possède une flotte de deux DR400 120 CV, F-HAAC et F-GGXD, et un DR400 160 CV, F-BUPS.

Jean Ruelle, Président de l'Aéroclub de Camargue a déclaré : "en tant qu’instructeur Avion, mon choix s’est porté sur le Sonaca 200 car je l’ai trouvé très démonstratif, très souple et précis dans la fonctionnalité des gouvernes, très agréable aux commandes mais aussi parce qu’il a une très belle ligne. Ce choix a été conforté lors de la visite de la ligne d’assemblage du Sonaca 200 à Namur (BE) que j’ai pu réaliser en ma qualité de Président de l’ Aéroclub de Camargue. Cet avion va venir compléter une flotte de Robin et devrait répondre aux attentes des membres de notre Aéroclub."

