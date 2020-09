Le Groupe CMA CGM entre au capital du Groupe DUBREUIL Aéro

Article publié le 24 septembre 2020 par David Dagouret

La société spécialisé dans le transport maritime et de la logistique prendra une participation de 30% dans le groupe propriétaire des compagnies Air Caraïbes et French Bee.

Le groupe Dubreuil et le groupe CMA CGM ont signé un protocole d'accord pour la prise de participation de 30% de Groupe DUBREUIL Aéro par le Groupe CMA CGM. Ainsi le groupe propriétaire des compagnies Air Caraïbes et French Bee, accueille ainsi à son capital un actionnaire de renom, un leader mondial du transport maritime et de la logistique.



Cette prise de participation s’effectuera à la fois par la souscription d’une augmentation de capital et par l’acquisition d’actions ordinaires. Cette opération a recueilli un avis favorable des instances représentatives des salariés de Groupe DUBREUIL Aéro et est encore soumise à l’aval des autorités de la concurrence en France, en Polynésie Française et en Autriche, et après autorisation du Ministère de l’Economie et des Finances.



Au terme de cette procédure, CMA CGM détiendra 30% de Groupe DUBREUIL Aéro et disposera de deux représentants au sein de son Conseil d’administration.



Jean-Paul Dubreuil, Président de Groupe Dubreuil Aéro, a déclaré : "je me réjouis de l’entrée à notre capital du Groupe CMA CGM qui nous donne l’opportunité de non seulement renforcer les capitaux propres du Groupe avec l’appui d’une très belle entreprise familiale française mais aussi d’envisager plus sereinement la période de turbulences traversée par le transport aérien, en préparant le rebond et la future croissance du pôle."



Rodolphe Saadé, Président-Directeur Général du Groupe CMA CGM a déclaré : "je suis très heureux de cet accord. Nos deux groupes familiaux partagent les mêmes valeurs et le même esprit entrepreneurial. Cette prise de participation permettra au Groupe CMA CGM de se renforcer dans le fret aérien. Nous apporterons au Groupe DUBREUIL Aéro toute notre expertise du transport de marchandises dans les territoires ultra-marins."





