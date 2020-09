Le Mi-171A2 certifié en Corée du Sud

Article publié le 12 septembre 2020 par David Dagouret

L'Hélicoptère russe Mi-171A2 a obtenu sa certification de type de la part du gouvernement sud-coréen.

Russian Helicopters a annoncé que son appareil Mi-171A2 avait reçu sa certification de type de la part du ministère des transports de Corée du Sud.

La Corée du Sud est l'un des plus grand opérateur étranger de l'hélicoptère Ka-32 et également du Mi-8/17 avec des opérations de police. La validation du Mi-171A2 part la Corée du Sud prouve que le gouvernement sud-coréen a confiance en la Russie et ses hélicoptères.

Le premier opérateur étranger du Mi-171A2 fut la République du Kazakhstan. De plus, son certificat de type a été également validé par les autorités aéronautiques de l'Inde et de la Colombie. Sa validation devrait intervenir en Chine, au Brésil, au Mexique et au Pérou.

