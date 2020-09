Lufthansa présente ses nouvelles destinations pour l'été 2021

Article publié le 17 septembre 2020 par David Dagouret

Les nouvelles destinations au départ de Francfort seront la Grèce, l'Espagne, l'Egypte, la Croatie, Chypre, l'Italie, la Tunisie et la Bulgarie.

Lufthansa a annoncé ses nouvelles destinations pour l'été 2021 au départ de Francfort. Pour la saison estivale 2021, 15 nouvelles destinations sont désormais disponibles à la réservation.



Lufthansa proposera des destinations vers la Grèce comme Corfou, Chania/Crète, Mykonos, Kos, Kavala/Thrace et Preveza/Péloponnèse. La compagnie allemande proposera également des destinations en Espagne comme Jerez de la Frontera, les îles Canaries et Ténérife desservies dès cet hiver, l'Égypte avec Hurghada, Chypre avec Paphos, la Croatie avec Rijeka, l'Italie avec Lamezia Terme, la Tunisie avec Djerba et la Bulgarie avec Varna.



Harry Hohmeister, membre de Executive Board de Deutsche Lufthansa AG a déclaré : "jamais auparavant nous n'avons inclus autant de nouvelles destinations de vacances dans notre programme. C'est la réponse que nous apportons aux attentes de nos passagers. La demande de voyages de loisirs se rétablit beaucoup plus vite que celle d'affaires. Avec Lufthansa, nous disposons déjà d'une vaste expertise en matière d'offres touristiques et nous l'étendons désormais dans le cadre de notre stratégie."



Lufthansa déploiera jusqu'à cinq avions supplémentaires et offrira à l'avenir environ 70 liaisons hebdomadaires vers 29 destinations touristiques, soit 15 de plus qu'à la même période l'année dernière.



Les détails des nouvelles liaisons seront les suivants :



Corfu (CFU), deux vols hebdomadaires, dès le 4 avril

Chania (CHQ), trois vols hebdomadaires, dès le 1er avril

Djerba (DJE), un vol hebdomadaire, dès le 3 avril

Hurghada (HRG), un vol hebdomadaire, dès le 3 avril

Mykonos (JMK), deux vols hebdomadaires, dès le 4 mai

Kos (KGS), trois vols hebdomadaires, dès le 2 avril

Kavala (KVA), deux vols hebdomadaires, dès le 4 mai

Gran Canaria (LPA), deux vols hebdomadaires, reprend en hiver

Paphos (PFO), deux vols hebdomadaires, dès le 29 mars

Preveza (PVK), deux vols hebdomadaires, dès le 2 mai

Rijeka (RJK), un vol hebdomadaire dès le 8 mai

Lamezia Terme (SUF), deux vols hebdomadaires, dès le 3 avril

Tenerife (TFS), deux vols hebdomadaires, reprend en hiver

Varna (VAR), deux vols hebdomadaires, dès le 1er mai

Jerez de la Frontera (XRY), deux vols hebdomadaires dès le 28 mars

