Musée Aeroscopia : modification des horaires

Dès le 06 septembre prochain, le musée aeroscopia proposera un nouveau programme pour les jours et horaires d'ouverture.

A compter du 6 septembre 2020, le musée aeroscopia sera fermé tous les lundis, mardis et les dimanches 06, 13, 27 septembre et le 04 octobre. Il restera ouvert les dimanches des Journées du Patrimoine et de la Fête de la Science (les dimanche 20 septembre et 11 octobre). L'horaire sera de 9h30 à 18h00 sur les jours d’ouverture. Le restaurant aeroscopia sera ouvert du mercredi au samedi sur cette période.

Pour information, les visites des sites Airbus de Toulouse seront également suspendues ces jours-là.

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint du 17 octobre au 1er novembre 2020, le musée ouvrira à nouveau tous les jours y compris les dimanches et jours fériés de 9h30 à 19h00. Le restaurant aeroscopia sera ouvert, pendant les vacances scolaires, tous les jours sauf les dimanches.

Après les vacances scolaires de la Toussaint et en fonction de l’évolution de la situation liée à la pandémie de coronavirus, le musée annoncera les horaires pour la période hivernale.

