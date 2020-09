Article publié le 13 septembre 2020 par David Dagouret

L'Airbus A350, A7-ALC est le 100e appareil a proposer une connexion haut débit "Super Wi-Fi".

Qatar Airways a annoncé le lancement de son 100e appareil doté de la connectivité à haut débit "Super Wi-Fi".

L'Airbus A350-900 immatriculé A7-ALC, msn 9, est ainsi devenu le 100ème appareil de la flotte de Qatar Airways à proposer ce service, grâce à la technologie primée GX Aviation du fournisseur de communications mobiles par satellite, Inmarsat. Ce service est en cours de déploiement sur l'ensemble de la flotte de la compagnie. Depuis son lancement en 2018, il permet de naviguer sur Internet, de consulter les réseaux sociaux, de visionner des vidéos etc...

Sur les vols Qatar Airways équipés de la technologie GX Aviation, les passagers peuvent bénéficier d’un accès gratuit au service "Super Wi-Fi" pendant une heure maximum, avec la possibilité d'acheter un accès pour toute la durée du vol s’ils le souhaitent.

Qatar Airways offre aux membres de son programme de fidélité Privilege Club jusqu'à deux accès "Super Wi-Fi" gratuits lorsqu'ils réservent en ligne sur qatarairways.com/SuperWiFi entre le 9 septembre et le 1er octobre 2020. Les autres passagers peuvent profiter de cette offre exclusive en s'inscrivant au Privilege Club à l'aide du code d'inscription SUPERWIFI.

M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "en tant que leader de l'innovation dans l'industrie aéronautique mondiale, Qatar Airways exploite déjà l'une des flottes les plus jeunes et les plus avancées technologiquement. Là où d'autres compagnies aériennes réduisent leur offre wi-fi, Qatar Airways souhaite l'étendre. Pouvoir communiquer avec ses proches est plus important que jamais en ces temps difficiles, nous sommes donc ravis de travailler avec Inmarsat et sa technologie GX Aviation pour offrir aux passagers une connexion haut débit à bord de notre flotte. Nous sommes également très heureux de pouvoir proposer le service « Super Wi-Fi » pendant toute la durée de leur vol à nos fidèles membres du Privilege Club."

M. Philip Balaam, Président d'Inmarsat Aviation, a déclaré : "Qatar Airways est reconnue à travers le monde pour son expérience à bord haut de gamme, dont profitent des millions de passagers. Nous sommes heureux que notre service GX Aviation soit devenu un élément aussi important de cette expérience sur la vaste flotte de la compagnie. Les réactions des passagers ont été extrêmement positives jusqu’ici et maintenant que le service est offert sur 100 appareils, un nombre encore plus important d'entre eux peut bénéficier de la meilleure connectivité du ciel."





Liens commerciaux

Sur le même sujet