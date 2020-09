Qatar Airways poursuit la réouverture de ses vols

Article publié le 21 septembre 2020 par David Dagouret

La compagnie qatarie réouvrira ses vols vers les Seychelles à partir 15 octobre prochain.

Qatar Airways poursuit l'extension de son réseau et offre actuellement plus de 650 vols hebdomadaires vers plus de 90 destinations. La compagnie qatarie poursuit également la reprise progressive de ses activités avec le lancement de nouvelles dessertes comme Brisbane, Cebu et bientôt Accra.



Qatar Airways a annoncé la reprise des dessertes et augmentation des fréquences vers :

Amman (Jordanie) : vols quotidiens depuis le 15 septembre, le transport de passagers étant pour le moment limité au tronçon AMM-DOH)

Clark (Philippines) : augmentation des fréquences à 9 vols par semaine à partir du 20 septembre

Copenhague : augmentation des fréquences à 10 vols par semaine à partir du 15 octobre

Dhaka (Bengladesh) : augmentation à 7 vols par semaine à partir du 29 septembre

Entebbe (Ouganda) : 3 vols par semaine à partir du 2 octobre

Hanoi (Vietnam) : 4 vols par semaine à partir du 3 octobre

Madrid : augmentation à 10 vols par semaine à partir du 1er octobre

Manchester : augmentation à 17 vols par semaine à partir du 15 octobre

Manille (Philippines) : augmentation à 17 vols par semaine à partir du 2 octobre

Seychelles : 3 vols par semaine à partir du 15 octobre

Stockholm : augmentation à 10 vols par semaine à partir du 15 octobre

Windhoek (Namibie) : 3 vols par semaine à partir du 15 octobre

Erevan (Arménie) : 5 vols par semaine depuis le 15 septembre, deviendra quotidien à partir du 5 octobre

M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "nous sommes fiers d'être la première compagnie aérienne reconnue pour notre fiabilité, sureté et durabilité de nos opérations pour le transport de passagers. Avoir l'une des flottes les plus jeunes et les plus économes en carburant nous permet d'être agiles et de répondre rapidement à la demande des passagers. Tout au long de la reconstruction de notre réseau, nous nous concentrons non seulement sur le redémarrage des destinations, mais aussi sur l'exploitation du plus grand nombre de fréquences possible pour offrir à nos passagers la flexibilité de voyager quand ils le souhaitent.



N’ayant jamais cessé de voler pendant la pandémie alors que d'autres se sont arrêtés, nous avons gagné la confiance des passagers en tant que compagnie aérienne sur laquelle ils peuvent compter. Nous avons rapatrié plus de passagers internationaux que toute autre compagnie aérienne au cours de cette pandémie et, à mesure que les restrictions de voyage s'atténuent, nous restons concentrés sur notre mission fondamentale de transporter des passagers à travers le monde de manière sûre et fiable. Il y a encore des millions de personnes qui n'ont pas pu être réunies avec leurs amis et leur famille et il est réconfortant de savoir que notre réseau grandissant leur donnera l'occasion de rentrer chez eux ou de faire un voyage pour voir leurs proches."





