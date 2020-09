Qatar Airways reprend ses vols entre Doha et Mogadiscio

Article publié le 2 septembre 2020 par David Dagouret

Les vols vers Mogadiscio en Somalie seront exploités en Airbus A320 au départ de Doha via Djibouti.

Qatar Airways a annoncé la reprise des 3 vols hebdomadaires vers Mogadiscio en Somalie au départ de Doha à partir du 6 septembre prochain. Les opérations vers la capitale de la Somalie seront assurées en Airbus A320 offrant 12 sièges en Classe Affaires et 120 sièges en Classe Économique.

La compagnie desservira Mogadiscio via ses vols vers Djibouti qui ont repris le mois dernier. Avec la reprise des 3 vols par semaine vers Mogadiscio, le réseau de Qatar Airways en Afrique s'étend à 9 destinations dont Addis-Abeba, Dar es Salaam, Djibouti, Kigali, le Kilimandjaro, Nairobi, Tunis et Zanzibar. Au total, la compagnie assurera 40 vols hebdomadaires vers le continent.

M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "nous sommes ravis de reprendre les vols vers la capitale de la Somalie. Mogadiscio est considérée comme la ville la plus peuplée de Somalie et avec nos vols, les passagers pourront profiter du vaste réseau de Qatar Airways via notre hub, l'aéroport international Hamad, qui a récemment été élu meilleur aéroport du Moyen-Orient. Les passagers voyageant avec Qatar Airways bénéficieront de notre vaste réseau international en Asie, en Australie, en Europe et aux États-Unis alors que nous ouvrons la voie pour maintenir l'Afrique connectée au monde. Qatar Airways reste déterminée à fournir une connectivité mondiale aux marchés à travers l'Afrique grâce au lancement de nouvelles destinations et à la reprise rapide des services suspendus en raison de la pandémie. Nous sommes impatients d'accueillir nos passagers à bord pour explorer notre réseau en pleine croissance en Afrique."

Horaire des vols de Mogadiscio (en heures locales) : mardis, jeudis et dimanches

Doha (DOH) à Mogadiscio (MGQ) via Djibouti (JIB) QR1459 > Départ à 03h40 - Arrivée à 12h00

Mogadiscio (MGQ) à Doha (DOH) via Djibouti (JIB) QR1460 > Départ à 13h30 - Arrivée à 22h10

