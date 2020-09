Qatar Airways reprend ses vols vers Lagos

Article publié le 9 septembre 2020 par David Dagouret

La reprise des vols vers Lagos portera le réseau de Qatar Airways en Afrique à 44 vols hebdomadaires.

Qatar Airways a annoncé la reprise de quatre vols hebdomadaires vers l'aéroport international Murtala Muhammed (LOS) de Lagos, au Nigeria, à partir du 10 septembre 2020. Cette liaison vers la plus grande ville d'Afrique sera assurée par le Boeing 787 Dreamliner de Qatar Airways, offrant 22 sièges en Classe Affaires et 232 sièges en Classe Economique. Avec l'ajout de Lagos, le réseau de Qatar Airways en Afrique s'étendra à dix destinations avec 44 vols hebdomadaires vers le continent, dont Addis-Abeba, Dar es Salaam, Djibouti, Kigali, le Kilimandjaro, Mogadiscio, Nairobi, Tunis et Zanzibar.



La compagnie aérienne assure actuellement plus de 650 vols hebdomadaires vers plus de 85 destinations dans le monde, dont 27 en Asie-Pacifique, 32 en Europe et neuf en Amérique du Nord, comme Guangzhou, Houston, Kuala Lumpur, Londres et New York.



M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "nous sommes ravis de reprendre nos vols vers Lagos et d'étendre encore notre réseau en Afrique. Nous savons que la diaspora nigériane est répartie dans le monde entier et nous remercions le gouvernement nigérian qui nous aide à réunir les Nigérians avec leurs proches. Grâce à notre flotte d’avions éco-efficients, nous sommes en mesure de reprendre les services vers Lagos avec des appareils de taille appropriée qui nous permettront de répondre rapidement à la demande des passagers et d'augmenter les fréquences de manière totalement flexible. Avec 44 vols hebdomadaires vers 10 destinations en Afrique et des plans de reprise en fonction de l'assouplissement des restrictions d'entrée, nous sommes déterminés à soutenir la reprise du tourisme international sur le continent tout en maintenant des chaînes d'approvisionnement vitales pour soutenir les entreprises africaines."





Liens commerciaux

Sur le même sujet