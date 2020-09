Ryanair et Erasmus fêtent leur 4 ans de partenariat

Article publié le 16 septembre 2020 par David Dagouret

L'Italie et l'Espagne sont les destinations Erasmus les plus populaires.

Ryanair et le Erasmus Student Network ont célébré le 15 septembre le lancement de leur quatrième année de partenariat. Lancé dans le cadre des améliorations apportées par Ryanair à son service à la clientèle, ce partenariat offre aux étudiants Erasmus une plateforme de réservation ESN dédiée sur le site Ryanair.com, où ils peuvent bénéficier de 10 % de réduction sur 4 vols aller simple et d'un bagage enregistré gratuit avec chaque vol réservé.

Depuis 2017, les étudiants ESN voyagent à des tarifs préférenciels sur le réseau Ryanair, l'Italie et l'Espagne étant les destinations les plus populaires au cours des trois dernières années avec plus de 95 000 réservations effectuées sur des vols vers l'Italie et 80 000 vers l'Espagne.

Tout étudiant Erasmus possédant une carte ESN valide peut s'inscrire via le service d'inscription "MyRyanair".

Matthew Krasa, responsable des Affaires Publiques de Ryanair, a déclaré : "Ryanair et ESN ont fait plus que toute autre organisation pour apromouvoir la mobilité des étudiants européens au cours des trois dernières décennies. Nous sommes heureux de lancer la quatrième année de notre partenariat exclusif avec le réseau des étudiants Erasmus, en offrant aux étudiants universitaires de toute l'Europe une gamme d'offres de vols exclusifs, de bagages gratuits et de réductions adaptées à leur budget sur notre plateforme dédiée au réseau des étudiants Erasmus. Depuis le début du partenariat ESN en 2017, les étudiants ESN ont voyagé à des tarifs encore plus bas, avec plus de 175 000 réservations effectuées pour voyager vers l'Italie et l'Espagne, les destinations les plus populaires. Nous espérons que de nombreux autres étudiants d'ESN profiteront de ces fantastiques réductions au cours des mois et des années à venir."

Kostantinos Giannidis, président d'ESN, a déclaré : "en cette période où la mobilité des étudiants est confrontée à de nombreux défis en raison de la pandémie mondiale, le réseau des étudiants Erasmus et Ryanair continuent d'offrir des avantages aux étudiants pour rendre leur expérience de mobilité plus abordable. Grâce à Ryanair et à ce partenariat, des milliers d'étudiants Erasmus+ bénéficient de services et de réductions supplémentaires. Ryanair comprend les valeurs du programme Erasmus+ dans la construction d'une société plus inclusive et il contribue activement à la génération Erasmus."





