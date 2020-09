Ryanair ouvre une base à Beauvais

Article publié le 24 septembre 2020 par David Dagouret

Dès le 3 décembre prochain, deux avions de la compagnie low-cost seront basés à Beauvais.

Ryanair, a annoncé l'ouverture d'une nouvelle base à l'aéroport de Beauvais. A partir du 3 décembre 2020 deux avions (Boeing 737-800) seront basés à l'aéroport de Beauvais correspondant à un investissement de 200 millions de dollars.



Avec cette nouvelle base, Ryanair opérera 32 lignes depuis Beauvais vers 13 pays d'Europe. Deux nouvelles lignes seront également lancées, une vers Paphos et une autre vers Manchester. Ces deux lignes seront opérées à raison de deux vols par semaine depuis Beauvais.



Jason McGuinness, le directeur commercial de Ryanair, a déclaré : "nous sommes ravis d'annoncer un investissement de 200 millions de dollars pour la quatrième base française de Ryanair à l'aéroport de Paris Beauvais. Ce développement permettra de créer plus de 2 300 emplois directs et indirects, alors que d'autres compagnies aériennes, dont Air France, réduisent leurs capacités et leurs investissements, malgré les 7 milliards d'euros d'aides d'État discriminatoires dont elles bénéficient. Nous sommes également heureux d'annoncer le lancement de notre programme d'hiver à Paris Beauvais, avec 32 lignes au total, dont deux nouveautés vers Paphos et Manchester (deux vols hebdomadaires) et des liaisons vers des destinations d'affaires et de loisirs passionnantes telles que Barcelone, Milan, Faro ou Thessalonique. Nous sommes ravis de conclure cet investissement à long terme avec Paris Beauvais, qui continue à travailler pour proposer des opérations efficaces et des redevances aéroportuaires compétitives, ce qui constitue un moyen d'accroître le trafic et d'ouvrir de nouvelles lignes pour la quatrième base française de Ryanair. Pour célébrer cet événement, nous mettons en vente des sièges à partir de 9,99 € pour voyager en octobre et novembre, disponibles jusqu'à minuit le vendredi 25 septembre. Comme ces tarifs incroyablement bas seront rapidement happés, nous invitons les clients à se connecter rapidement sur www.ryanair.com afin d’en profiter".



François Rubichon, Président du directoire de l’aéroport de Paris Beauvais Airport, a déclaré : "l’aéroport Paris-Beauvais se réjouit d’un tel aboutissement et d’une telle marque de confiance de notre premier partenaire aérien qu’est Ryanair, première compagnie européenne en terme de trafic passagers. Notre relation historique est renforcée et prend maintenant une nouvelle dimension avec cette base opérationnelle, ses emplois et les opportunités de développements que celle-ci permettra, en particulier dans cette phase très difficile pour le transport aérien. Enfin, l’aéroport Paris-Beauvais est la première base annoncée par Ryanair en Europe depuis le début de la crise et vient concrétiser le travail mené depuis plusieurs mois entre les équipes de la SAGEB et de Ryanair. Tous les salariés et partenaires ont donc hâte d’accueillir les 2 premiers avions et leurs équipages le 3 décembre 2020".





