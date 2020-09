Transavia France développe ses lignes domestiques

Article publié le 16 septembre 2020 par David Dagouret

La compagnie low-cost du groupe Air France a annoncé le lancement de cinq nouvelles lignes en France.

La compagnie low-cost du groupe Air France, Transavia France, a annoncé l’ouverture de cinq liaisons entre Paris-Orly et Biarritz et entre Nantes Atlantique et Montpellier, Marseille, Toulouse et Nice, pour des départs à compter du 02 novembre 2020.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France, a déclaré : "ces nouvelles routes opérées par Transavia sur le réseau domestique français inaugurent un nouveau chapitre dans le développement de la compagnie ; nous sommes impatients de débuter cette aventure et de poursuivre notre développement au départ de Paris-Orly, Nantes et Montpellier. Ces nouvelles dessertes domestiques vont permettre à nos clients de retrouver leurs proches et aux voyageurs fréquents de se déplacer de manière fluide au meilleur prix.

Les horaires de ces nouvelles liaisons effectuées en Boeing 737, seront les suivantes :

Depuis Paris-Orly

Au départ de Paris vers Biarritz : 19 vols par semaine

● 3 vols par jour du lundi au jeudi (7h20, 16h40 et 18h00)

● 2 vols le vendredi (7h20 et 16h40)

● 2 vols le samedi (8h30 et 13h00)

● 2 vols le dimanche (16h40 et 18h00)

Au départ de Biarritz vers Paris : 19 vols par semaine

● 3 vols par jour du lundi au vendredi (7h30, 9h35 et 18h55) et un vol supplémentaire le vendredi (20h15)

● 2 vols le samedi (10h45 et 15h15)

● 1 vol le dimanche (18h55)

Depuis Nantes Atlantique

Au départ de Nantes vers Montpellier : 5 vols par semaine

● 1 vol le lundi (7h40)

● 1 vol par jour vol le mardi et le mercredi (9h25)

● 1 vol le vendredi (7h40)

● 1 vol le dimanche (18h50)

Au départ Montpellier vers Nantes : 5 vols par semaine

● 1 vol le lundi (7h40)

● 1 vol par jour vol le mardi et le mercredi (7h10)

● 1 vol le vendredi (7h40)

● 1 vol le dimanche (16h35)

Au départ de Nantes vers Marseille : 10 vols par semaine

● 1 vol le lundi (6h25)

● 2 vols par jour du mardi au jeudi (6h25 et 17h45)

● 1 vol le vendredi (16h30)

● 1 vol le samedi (7h30)

● 1 vol le dimanche (17h45)

Au départ Marseille vers Nantes : 10 vols par semaine

● 1 vol le lundi (8h40)

● 2 vols par jour du mardi au jeudi (8h40 et 20h00)

● 1 vol le vendredi (18h45)

● 1 vol le samedi (9h45)

● 1 vol le dimanche (20h00)

Au départ de Nantes vers Toulouse : 10 vols par semaine

● 1 vol le lundi (6h30)

● 2 vols par jour du mardi au jeudi (6h30 et 18h00)

● 1 vol le vendredi (17h20)

● 1 vol le samedi (7h30)

● 1 vol le dimanche (19h00)

Au départ Toulouse vers Nantes : 10 vols par semaine

● 1 vol le lundi (8h25)

● 2 vols par jour du mardi au jeudi (8h25 et 19h55)

● 1 vol le vendredi (19h15)

● 1 vol le samedi (9h25)

● 1 vol le dimanche (20h55)

Au départ de Nantes vers Nice : 4 vols par semaine

● 2 vols le lundi et le samedi (7h10)

● 2 vols le vendredi et le dimanche (19h10)

Au départ Nice vers Nantes : 4 vols par semaine

● 2 vols le lundi et le samedi (9h25)

● 2 vols le vendredi et le dimanche (21h25)

