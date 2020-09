Transavia ouvre les ventes pour la saison été 2021

Article publié le 30 septembre 2020 par David Dagouret

La compagnie française annonce également un report de billet sans frais jusqu'au 30 octobre 2021.

Transavia France a annoncé avoir ouvert ses ventes pour la saison été 2021 concernant des voyages compris entre le 28 mars et le 30 octobre 2021. La compagnie low-cost du groupe Air France augmentera ses fréquences vers le Portugal, l'Espagne et l'Algérie au départ de Paris-Orly pour cette période. Transavia prévoit également de prolonger les premières routes annoncées cet hiver sur le réseau domestique. Biarritz depuis Paris et Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse depuis Nantes seront accessibles sur l’été 2021.



Transavia a également annoncé l'ouverture d'une liaison vers Saint Jacques de Compostelle dès le 15 avril 2021 au départ de Paris-Orly à raison de deux vols par semaine (le jeudi et dimanche).



Suite aux circonstances sanitaires actuelles, Transavia proposera un report de billet sans frais de modification pour des voyages jusqu’à la fin de l’été 2021.

