Twin Jet fait le point sur son programme de vols

Article publié le 17 septembre 2020 par David Dagouret

Après avoir opéré des vols d'évacuations sanitaires, la compagnie française reprend ses vols réguliers.

Twin Jet a annoncé la reprise de ses vols réguliers après avoir effectué des vols d'évacuations sanitaires durant la crise de la pandémie de la Covid-19.



Guillaume Collinot, Directeur général de Twin Jet a déclaré : "nous constatons que nos clients ont à nouveau un besoin de voyager. Après cette période difficile, nous nous faisons un point d'honneur d'opérer les vols programmés dans ce programme restreint plutôt que d'annuler faute d'un nombre suffisant de passagers."



Le programme des vols est le suivant depuis le 14/09/2020 :



En France métropolitaine :



MENDE 05:00 PARIS 08:00 / PARIS 18:50 - MENDE 21:20 les mardis jeudis ainsi que les mercredis à partir du 06/10/2020.



LE PUY EN VELAY 06:50 PARIS 08:00 / PARIS 18:50 - LE PUY EN VELAY 19:55 les mardis, jeudis ainsi que les mercredis à partir du 06/10/2020.



MARSEILLE 06:30 METZ NANCY 08:10 / METZ NANCY 08:35 MARSEILLE 10:15 les lundis

MARSEILLE 14:45 METZ NANCY 19:25 / METZ NANCY 19:50 MARSEILLE 21:30 les mercredis et vendredis ainsi que les mardis et jeudis à partir du 12/10/2020.



TOULOUSE 06:30 METZ NANCY 08:10 / METZ NANCY 08:35 TOULOUSE 10:15 les lundis

TOULOUSE 17:45 METZ NANCY 19:25 / METZ NANCY 19:50 TOULOUSE 21:30 les mercredis et vendredis ainsi que les jeudis à partir du 12/10/2020.



METZ NANCY 06:40 LYON 07:50 / LYON 08:50 METZ NANCY 10:00 les lundis

METZ NANCY 16:50 LYON 18:00 / LYON 19:55 METZ NANCY 21:05 les mercredis et vendredis



LILLE 07:20 STRASBOURG 08:25 les lundis et mardis

STRASBOURG 08:55 LILLE 10:00 les lundis

LILLE 17:30 STRASBOURG 18:35 les mercredis ainsi que les mardis, jeudis et vendredis à partir du 12/10/2020

STRASBOURG 19:05 LILLE 20:10 les mardis et mercredis ainsi que les jeudis et vendredis à partir du 12/10/2020.



A partir du 12/10/2020

MARSEILLE 06:50 PAU 08:10 / PAU 08:35 MARSEILLE 09:55 les lundis

MARSEILLE 18:15 PAU 19:35 / PAU 20:00 MARSEILLE 21:20 les mercredis, jeudis et vendredis.



En Europe à partir du 12/10/2020



LYON 06:15 STUTTGART 07:35 / STUTTGART 08:05 LYON 09:25 les lundis

LYON 18:00 STUTTGART 19:20 / STUTTGART 19:50 LYON 21:10 les mercredis et jeudis.



LYON 06:45 ZURICH 07:50 / ZURICH 08:20 LYON 09:25 les lundis

LYON 18:20 ZURICH 19:25 / ZURICH 19:55 LYON 21:00 les mardis et jeudis.



MARSEILLE 06:55 MILAN 08:05 / MILAN 08:35 MARSEILLE 09:45 les lundis

MARSEILLE 18:45 MILAN 19:55 / MILAN 20:25 MARSEILLE 21:35 les mercredis et jeudis.

Liens commerciaux

Sur le même sujet