VINCI Airports et la Fédération Française Aéronautique signent un partenariat pour soutenir la filière de l’aviation générale

Article publié le 16 septembre 2020 par David Dagouret

Ce partenariat porte sur le soutien au développement de l’avion électrique, à la formation au pilotage et à la sécurité, ainsi qu’à l’organisation d’événements de promotion grand public.

VINCI Airports, acteur engagé de l’aviation générale française avec 10 aéroports accueillant un ou plusieurs aéroclubs, et la Fédération Française Aéronautique (FFA), qui regroupe les 600 aéroclubs français et représente le premier regroupement de pilotes privés en Europe, ont signé le 15 septembre une convention de partenariat à l’Aéro-Club de France, à Paris.

Ce partenariat porte sur trois grands sujets :

La formation au pilotage et à la sécurité : les filières d’instruction assurées par les clubs sont essentielles à la vigueur du secteur aéronautique français et leur action sera facilitée ;

La transition énergétique et l’innovation : un travail de réflexion est engagé pour accélérer l’arrivée de l’avion à propulsion électrique dans les aéroclubs présents sur le réseau VINCI Airports ;

La promotion auprès du grand public : la coopération entre la FFA et VINCI Airports permettra d’identifier et de promouvoir des événements, ouverts à toutes les communautés, où l’aviation légère et sportive peut représenter un vecteur d’insertion.

La prochaine participation de VINCI Airports au Tour Aérien des Jeunes Pilotes (TAJP) s’inscrit dans les objectifs de cette Convention de partenariat. Ouvert aux jeunes âgés de 18 à 24 ans, titulaires d’une licence de pilote d’avion léger et passionnés par l’aéronautique, le TAJP permet à ces jeunes pilotes de se retrouver, d'échanger et d'approfondir leurs connaissances. L’édition 2021 du TAJP s’appuiera sur 2 des plates-formes du réseau

VINCI Airports en France puisqu’il partira de l’aéroport de Chambéry Savoie Mont-Blanc et comportera une étape à l’aéroport de Rennes Bretagne.

Jean-Luc Charron, Président de la Fédération Française Aéronautique a déclaré : "par une approche commune sur un certain nombre d’événements à venir et nos réflexions conjointes sur la transition énergétique via le déploiement de l’avion électrique, VINCI Airports et la FFA unissent leurs efforts pour soutenir l’aviation légère et sportive en France, levier essentiel de l’écosystème aérien. Ce partenariat s’inscrit ainsi dans une démarche commune de valorisation de l’utilité sociale des infrastructures aéroportuaires et de nos aéroclubs, et ceci pour les dynamiser en évoluant vers une activité de plus en plus respectueuse de son environnement."

Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et président de VINCI Airports, a déclaré : "les aéroclubs représentent un vivier de jeunes talents et de passionnés qui sont essentiels à l’avenir du secteur aéronautique français. Je suis très heureux de la signature de cette Convention de partenariat avec la FFA, avec qui nous souhaitons contribuer à la démocratisation de l’aviation légère et générale en France, en coordination étroite avec l’ensemble des aéroclubs présents sur notre réseau et dans un souci permanent de favoriser la transition écologique du secteur."

