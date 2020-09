Vueling assouplit ses conditions de réservation

Article publié le 30 septembre 2020 par David Dagouret

Le service FlexFly permet aux voyageurs de modifier la date et l’heure de leur vol, sans frais supplémentaires.

Vueling Airlines, compagnie aérienne du Groupe IAG, a annoncé qu'elle assouplissait ses conditions de réservation pour ses clients bénéficiant du service FlexFly. Les voyageurs souscrivant le service FlexFly pourront de modifier la date et l’heure de leur vol, sur toutes les routes desservies par Vueling (seule la différence de tarif s’applique si le tarif initial n’est plus disponible). Par ailleurs, les voyageurs ayant réservé leur billet avec l’option TimeFlex, auront la possibilité de changer leur vol autant de fois qu’ils le souhaitent. Les voyageurs auront la possibilité de modifier leur réservation à tout moment, jusqu'à deux heures avant le départ du vol, à la fois sur le site web et sur l'application Vueling, disponible sur Android et iPhone.



Vueling propose aussi une assurance annulation, qui permet le remboursement de la réservation si l'un des passagers est malade, y compris si cela est dû à la COVID-19.

