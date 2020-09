Vueling lance des vols domestiques en France

Article publié le 23 septembre 2020 par David Dagouret

La compagnie du groupe IAG lance des vols reliant Paris à Marseille, Montpellier et Brest.

Vueling Airlines, compagnie aérienne du Groupe IAG (International Airlines Group), a annoncé le lancement de trois lignes intérieures en France. Les villes de Marseille, Montpellier et Brest seront reliées à Paris-Orly par des vols directs à partir du 16 octobre. Vueling met en vente plus de 39 000 sièges pour ces trois nouvelles lignes, et propose 2 vols hebdomadaires sur chaque ligne, tous les vendredis et dimanches. Ces liaisons devraient être opérées jusqu'en mars 2021 (fin de la saison hivernale).



Vueling propose en octobre un total de 33 lignes directes au départ de 8 aéroports en France, dont 24 au départ de l'aéroport de Paris-Orly. C'est la première fois que la compagnie aérienne annonce des vols intérieurs en France depuis qu'elle a commencé ses opérations sur le territoire français, en 2005.



Charlotte Dumesnil, directrice du développement commercial de Vueling, a déclaré : "nous sommes très heureux d'annoncer le lancement de vols domestiques directs reliant Paris-Orly à Montpellier, Marseille et Brest. Cela reflète l'engagement de Vueling en France et l’envie de la compagnie aérienne de répondre à la demande des clients français pour des destinations intra-françaises."



les nouvelles liaisons seront comme suit :



Paris 17:35 - Marseille 18:50 / Marseille 19:25 - Paris 20:40 le vendredi

Paris 17:40 - Marseille 18:55 / Marseille 19:30 - Paris 20:45 le dimanche



Paris 16:05 - Brest 17:05 / Brest 17:40 - Paris 18:40 le vendredi

Paris 16:35 - Brest 17:35 / Brest 18:10 - Paris 19:10 le dimanche



Paris 19:20 - Montpellier 20:30 / Montpellier 21:05 - Paris 22:15 le vendredi

Paris 17:00 - Montpellier 18:10 / Montpellier 18:45 - Paris 19:55 le dimanche

