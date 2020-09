Vueling : un nouveau PDG

Article publié le 10 septembre 2020 par David Dagouret

La compagnie espagnole a nommé Marco Sansavini comme Président Directeur Général.

Vueling Airlines, compagnie aérienne du Groupe IAG, a annoncé la nomination de Marco Sansavini au poste de Président Directeur Général de la compagnie. M. Sansavini a pris ses fonctions depuis hier, 09/09/2020, comme l’avait annoncé le Groupe IAG en début d'année 2020.



Né à Bologne (Italie), Marco Sansavini, a rejoint Vueling Airlines fort de 25 ans d'expérience dans le secteur du transport aérien. Diplômé en économie de l'Université de Bologne et titulaire d'un Master en gestion d'entreprise de l'IMD (Lausanne), M. Sansavini occupait la fonction de Directeur commercial d'Iberia depuis fin 2012. Il a dirigé les services de Gestion, Marketing, IT, Ventes et Distribution.



Avant de s'installer à Madrid, M. Sansavini a effectué une carrière internationale qui a débuté en Italie et l'a conduit à vivre dans différentes villes européennes telles que Milan, Rome, Zurich, Amsterdam, Paris, Madrid et aujourd’hui Barcelone.



Sa carrière dans l'aviation a débuté en 1995 lorsqu'il a rejoint l'équipe de direction de KLM, où il a occupé différents postes jusqu'en 2004. Après la fusion de KLM et d'Air France, il s'est installé à Paris, où il a participé en 2005 à la création de la première unité commerciale intégrée à l’organisation, où il a occupé les postes de Directeur commercial pour l'Europe et l'Afrique du Nord et de Vice-président de l’activité internationale. En 2009, il a rejoint Alitalia en tant que Directeur des ventes et de la Distribution pour ensuite occuper le poste de Directeur de la Stratégie et du Réseau, un poste qu'il a occupé jusqu'à son départ pour Iberia il y a huit ans.



Amateur de tennis et de basket, il est marié et a trois enfants.

