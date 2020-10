Air Caraïbes modifie son programme d'hiver

Article publié le 13 octobre 2020 par David Dagouret

La compagnie du groupe Dubreuil reporte sa desserte vers la République Dominicaine ainsi que celles vers Cuba.

Air Caraïbes a annoncé le 15 septembre dernier la reprise de ses vols à destination de Punta Cana (République Dominicaine) à compter du 17 octobre et à raison de 2 liaisons hebdomadaires les lundis et samedis. La reprise de ces vols fait suite aux messages positifs envoyés par les Autorités Publiques de la République Dominicaine qui s’engagent dans une politique de relance du tourisme dans leur pays. Cette politique s’appuie sur des mesures sanitaires adaptées à la situation et rassurantes pour les voyageurs, mais aussi sur la réouverture des hôtels et des espaces de loisirs.

Air Caraïbes annonce le report de ses vols au départ de Paris-Orly vers la capitale de la République Dominicaine, Saint Domingue, à la mi-février.

La compagnie annonce également que l’ouverture des dessertes de La Havane et Santiago de Cuba (Cuba) est reportée au 10 février 2021 à l’occasion du début des vacances scolaires d’hiver de la zone C en France.

Pour la desserte de Cuba, cette décision a été prise en raison des mesures sanitaires mises en place par les autorités cubaines dès le début de la pandémie de COVID 19 et qui restent en vigueur à ce jour. Il n’y a pas de vol commercial à destination de Cuba jusqu’à nouvel ordre. L’entrée sur le territoire cubain demeure interdite aux touristes. Seuls les résidents à Cuba sont admis, mais sont placés mis en quarantaine de 14 jours dans un centre dédié. Les hôtels, comme toutes les infrastructures touristiques, sont fermés. La sortie du territoire cubain pour les personnes de nationalité cubaine ainsi que pour les binationaux franco-cubains est soumise à autorisation des autorités cubaines.

