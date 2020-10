Airbus lance l'A220 ACJ

Article publié le 9 octobre 2020 par David Dagouret

Airbus Corporate Jets a annoncé le lancement d'un nouvel avion d’affaires le ACJ TwoTwenty, créant ainsi un nouveau segment de marché baptisé "Xtra Large Bizjet". Cette offre comprend pour la première fois un catalogue de cabines flexibles.



L’ACJ TwoTwenty sera le dérivée de l’Airbus A220-100 dôté d'un système Wi-Fi dans l’ensemble de la cabine, des hublots électro-chromatiques et un éclairage LED. Ce nouvel appareil offrira une superficie de 73m² de surface au sol divisée en six vastes espaces VIP. L’ACJ TwoTwenty pourra accueillir jusqu’à 18 passagers.



L’ACJ TwoTwenty pourra parcourir une distance de 5 650 nm/10 500 km (sur 12 heures de vol) et ainsi relier par exemple Londres à Los Angeles, Moscou à Jakarta, Tokyo à Dubaï ou encore Pékin à Melbourne.



Benoît Defforge, Président d’Airbus Corporate Jets a déclaré : "nous sommes fiers de développer notre famille de produits avec le lancement de l’ACJ TwoTwenty. Cet appareil offre une autonomie intercontinentale, un intérieur spacieux et un confort inédit pour tous les passagers. Doté de technologies de pointe, il assure une rentabilité incontestable et une fiabilité inégalée. Nous sommes fiers de développer notre famille de produits avec le lancement de l’ACJ TwoTwenty. Cet appareil offre une autonomie intercontinentale, un intérieur spacieux et un confort inédit pour tous les passagers. Doté de technologies de pointe, il assure une rentabilité incontestable et une fiabilité inégalée."





