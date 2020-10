Airbus livre le 10 000e appareil de la famille A320

Article publié le 10 octobre 2020 par David Dagouret

L'avion msn 10 000 est un Airbus A321neo livré à la compagnie MEA.

Middle East Airlines (MEA) a pris livraison d’un appareil de la famille A320 d'Airbus portant le numéro de série constructeur 10 000. Le numéro de série 10 000 est le troisième A321neo à rejoindre l'ensemble de la flotte d'Airbus de MEA, portant ainsi la taille de leur flotte à 18 appareils. MEA a reçu son premier A321neo au début de l'année 2020 et en prendra six autres au cours des prochains mois.

La livraison de l’appareil a eu lieu à Toulouse en présence de Mohamad El-Hout, président et directeur général de MEA.

L'A321neo de la compagnie aérienne est équipé de moteurs Geared Turbofan PW1100G-JM PurePower de Pratt & Whitney et est aménagé dans une configuration confortable bi-classes, avec 28 sièges en classe Affaires et 132 sièges en classe Economique.

Mohamad El Hout, président et directeur général de la MEA a déclaré : "nous sommes honorés de recevoir l'A321neo, avion à la pointe de la technologie, avec son numéro de série distinctif de 10 000, et surtout après avoir reçu le MSN5000 (Manufacturer Serial Number) en 2012. De plus cette livraison coïncide avec le 75e anniversaire de Middle East Airlines. Depuis notre première acquisition d'un appareil de la famille A320 en 2003, nous avons non seulement bénéficié de l'efficacité opérationnelle exceptionnelle de l'appareil, mais nous avons également été la première compagnie aérienne à introduire un aménagement cabine de gros porteur sur un avion mono couloir, ce qui est devenu par la suite une tendance dans l’aviation . Malheureusement, en raison de la situation actuelle au Liban, nous ne pourrons pas célébrer la livraison de ce MSN10000 à Beyrouth, comme nous l'avons fait pour le MSN5000, mais je suis sûr que dans ces circonstances difficiles, cet avion 'est un rayon de soleil, d'espoir et de motivation pour dépasser les difficultés de notre nation."

Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus a déclaré : "Airbus est fier de poursuivre son partenariat de longue date avec Middle East Airlines, qui exploite déjà l'une des flottes Airbus les plus modernes du monde. En tant qu'opérateur d'Airbus, MEA bénéficie de la similarité unique des avions de famille Airbus et ajoute aujourd’hui un troisième A321neo, très économe en carburant, pour compléter sa flotte. J'admire l'agilité et la résilience de cette compagnie dans cet environnement complexe. La livraison du MSN10000 est une étape importante qui démontre le succès de la famille A320 et nous remercions nos clients dans le monde entier pour la confiance qu'ils accordent à nos produits."





