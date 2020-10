Airbus livre le premier A220 assemblé aux États-Unis

Article publié le 22 octobre 2020 par David Dagouret

Cet appareil un A220-300 a été assemblé à Mobile en Alabama et livré à Delta Air Lines.

Airbus a annoncé avoir livré le premier A220 assemblé aux Etats-Unis. L'appareil est un A220-300 a été assemblé à Mobile en Alabama et livré à Delta Air Lines. Delta Air Lines est actuellement le plus gros client de l'Airbus A220, avec un total de 95 appareils A220 en commande et sera le premier opérateur A220 en Amérique à exploiter les deux types d'appareils, soit l'A220-100 et l'A220-300.

L'appareil livré aujourd'hui depuis Mobile est immatriculé N302DU, msn 55070. Un second A220-300, N303DU, msn 55075, sera également livré à Delta Air Lines depuis Mobile demain vendredi 23 octobre.

C. Jeffrey Knittel, président et PDG d’Airbus Americas, Inc. a déclaré : "La livraison du premier A220-300 assemblé aux États-Unis est un moment historique qui met en évidence l'empreinte industrielle croissante d'Airbus en Amérique du Nord et nous rend tous extrêmement fiers. Nous attendons avec impatience de voir la réaction positive des passagers lorsqu’ils feront l'expérience de voyager à bord de ce tout nouveau A220-300 fièrement assemblé à Mobile, en Alabama."

Philippe Balducchi qui dirige le programme A220 a quant à lui déclaré : "Remettre le premier appareil assemblé aux États-Unis à un client américain constitue une très grande fierté pour nous, chez Airbus Canada. Cette livraison est la première d'une longue série à venir, grâce à l’excellent esprit de collaboration qui règne entre les équipes du programme A220 globalement."

