Airbus vend quatre appareils

Sky Express annonce une commande de quatre Airbus A320neo.

Malgré un contexte économique difficile lié à la crise du coronavirus, Sky express, compagnie aérienne basée à Athènes, a annoncé une commande ferme de quatre A320neo et devient ainsi un nouveau client d’Airbus.

La compagnie grecque a par ailleurs récemment loué deux A320neo auprès de la société de leasing Aviation Capital Group (ACG). Pour ses appareils, la compagnie a opté pour des moteurs LEAP 1A de CFM-International.

Ioannis Grylos, propriétaire de Sky express et Directeur du groupe IOGR, a déclaré: "notre coopération avec Airbus, à travers l’acquisition de six nouveaux A320, répond à notre ambition de moderniser notre flotte et de faire entrer notre entreprise dans une nouvelle ère. Cet appareil qui allie technologies de pointe et rendement carburant avantageux répond parfaitement aux objectifs de SKY express, qui souhaite disposer d’une flotte moderne respectueuse de l’environnement et proposer à ses passagers des services sûrs et de haute qualité."

Christian Scherer, Chief Commercial Officer d’Airbus a déclaré : "la décision de Sky express en faveur de l’A320neo pour développer ses opérations et relier de nouvelles destinations au sein d’un réseau international en Europe est une bonne nouvelle. Il s’agit d’une mesure audacieuse pour le développement de cette compagnie aérienne et nous sommes fiers d’y contribuer avec l’A320neo. Cet appareil garantit d’excellentes performances en matière de consommation de carburant, d’émissions et de niveaux sonores, et offre une cabine de référence."

Sky Express exploite actuellement une flotte de quatre ATR 42 et quatre ATR 72.

