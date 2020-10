American Airlines veut faire des économies et se sépare de certains appareils

Article publié le 27 octobre 2020 par David Dagouret

La compagnie américaine a enregistré une perte de 2,4 milliards de dollars.

American Airlines a annoncé ses résultats pour le troisième trimestre de l'année 2020 et elle a enregistré une perte nette de près de 2,4 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de la compagnie américaine pour ce troisième trimestre est de 3,2 milliards de dollars ce qui correspond à une baisse de près de 73 % par rapport à l'année précédente.

American Airlines a également annoncé qu'elle souhaiter encore faire des économies et va continuer à prendre des mesures pour réduire ses coûts. La compagnie américaine a annoncé le retrait de plus de 150 avions de sa flotte. Elle va se séparer de ses Boeing 757, Boeing 767, Embraer 190, Bombardier CRJ-200, Airbus A330-300 et également des 15 Airbus A330-200.

American Airlines a conclu un accord avec le constructeur Boeing afin de reporter les livraisons de 18 737 Max qu'elle devait recevoir en 2021-2022, elle devrait les prendre en 2023-2024.

Une réduction des effectifs est également prévue. C'est un total de 20 000 salariés qui devrait opter soit pour un départ volontaire anticipé soit un congé de longue durée. 19 000 autres salariés ont été mis en congé depuis le 1er octobre.

Néanmoins, American Airlines a terminé ce troisième trimestre avec environ 13,6 milliards de dollars de liquidités disponibles et de plus, en octobre, la société a augmenté sa capacité de prêt de 2 milliards de dollars.

