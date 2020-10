Ampaire a effectué le vol le plus long en avion électrique

Article publié le 12 octobre 2020 par David Dagouret

Le vol a relié Los Angeles à San Francisco soit 549 kilomètres.

Ampaire, développeur d'avion hybride électrique basé aux Etats-Unis, a annoncé avoir effectué le vol le plus long au monde avec un avion commercial électrique. L'Ampaire EEL est un avion bimoteur Cessna 337 modifié pouvant transporter six passagers. L'avion est propulsé par un moteur électrique dans le nez et un moteur à combustion traditionnel à l'arrière.



L'Ampaire EEL a décollé de l'aéroport de Camarillo au nord de Los Angeles à 12h20. Le pilote d'essai Justin Gillen et l'ingénieur d'essais en vol Russel Newman ont survolé la vallée centrale de la Californie à 8 500 pieds. L'avion a atterri à l'aéroport d' Hayward à proximité de San Francisco. La distance en ligne droite est de 470 kilomètres (292 mi) et la route parcourue a été de 549 kilomètres (341 nmi). La vitesse pendant la phase de croisière du vol de 2 heures et 32 minutes était de 135 mi/h.



Cette étape a été effectué après une phase d'essais en vol de quatre semaines effectuée dans la région de Camarillo pour ce deuxième avion d'essais EEL qui a volé pour la première fois le 10 septembre dernier. Durant la période d'essai en vol, l'avion a volé plus de 30 heures au cours de 23 vols en 28 jours.



L'Ampaire EEL est surnommé le Hawai'i Bird car il participera plus tard dans l'année à une série de vols de démonstration avec la compagnie Mokulele Airlines basée à Hawaï sur des liaisons court-courriers.



À Hayward, l’avion sera partiellement démonté pour être expédié à Hawaï.

Liens commerciaux